Veulenveiling Hannover: gemiddeld 9.919 euro voor 105 veulens

Op de Hannoveraanse veulenveiling in Verden kwamen afgelopen weekend maar liefst 105 veulens onder de hamer. Gemiddeld werd er 9.919 euro betaald voor de veulens. Eén en dezelfde Spaanse koper zorgde voor de drie veilingtoppers: Bombastic (v. Bon Courage, 34.000 euro), Dynamic M (Dynamic Dream, 32.000 euro) en Velvet Touch (v. V-Plus, 30.000 euro). Duurste springgefokte veulen was met 19.000 euro Casper FG (Casallco x Escudo).

Het Hannoveraanse stamboek meldt dat de Spaanse koper een vaste klant is, die al veel veulens in Verden heeft gekocht en vervolgens succesvol heeft uitgebracht in de sport. In totaal werden 38 veulens aan kopers buiten Duitsland verkocht, waarbij de meeste (7) naar Denemarken gaan, gevolgd door België (6) en Groot-Brittannië (6).

In totaal werden 29 veulens voor 10.000 euro of meer verkocht en het grootste aantal veulens (43) brachten tussen de 5.000 en 7.999 euro op.

Veilingstatistiek

De drie toppers:

Bron: Horses.nl