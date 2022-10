Vierjarige Diacontinus-zoon topper in Verden voor 103.000 euro

De vierjarige ruin Domingo (v. Diacontinus) was de topper van de rijpaardenveiling in Verden zaterdag. Het springpaard werd na een biedingenstrijd verkocht aan een Canadese koper, voor 103.000 euro. Gemiddeld brachten de 66 jonge Hannoveranerpaarden die geveild werden, 35.992 euro op.

Online werd al de hele week geboden op de Diacontinus x Grey Top afstammeling Domingo (fokker/eigenaar: Eduard Voss, Eydelstedt). De ruin was nog niet eerder aan het publiek getoond en was één van de laatste die in de Niedersachsenhalle binnen werd geleid. In totaal 118 biedingen dreven de prijs op naar 103,000 euro.

Dressuurtopper: 91.500 €

Donnamita (Don Martino x Dimaggio, fokker: Nicole en Friedrich Sievers, Giffhorn, eigenaar: BG Sievers/Liekefett, Gifhorn) was de topper bij de dressuurpaarden. Zij gaat naar Saksen voor 91.500 euro. Er werd 87.000 euro betaald voor de Secret x Sir Donnerhall ruin Sound of Music, hij gaat naar Oostenrijk. Ongeveer de helft van de paarden in de collectie komt buiten Duitsland terecht. De paarden gaan onder meer naar de VS, Frankrijk, Groot Brittannië en Zwitserland. Maar liefst vijftien paarden leverden meer dan 50.000 euro op.

Zondag worden veulens en tweejarige paarden geveild in Verden.

Uitslag en collectie

Bron: Hannoveraner Stamboek