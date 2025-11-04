Vink Horses Young Stars: talent met toekomst

De online Vink Horses Young Stars-veiling biedt een podium aan elf talentvolle, jonge dressuurpaarden. De zorgvuldig geselecteerde collectie bestaat uit elf tweeënhalfjarige dressuurpaarden (negen hengsten en twee ruinen) die opvallen qua correctheid, aanleg en bloedvoering. De selectie toont het doel van Vink Horses: paarden aanbieden met kwaliteit en potentie om door te groeien naar hogere sportniveaus. De online veiling start vrijdag 7 november om 13.00 uur en loopt zaterdag 8 november om 20.00 uur af. Meld je nu aan en mis niks.

De fraai gemodelleerde ruin Take a Chance VK (Fontaine TN x Uphill x Krack C) is een van de elf smaakmakers. Hij beweegt met veel souplesse en natuurlijke balans. Zijn moeder Fleurendy presteerde zelf op ZZ-Licht-niveau en is een dochter van de Grand Prix-hengst Uphill. Uit deze moederlijn komen ook het Grand Prix-paard Everton en de goedgekeurde hengst Keano RS2, die onder Marieke van der Putten uitgroeit tot een veelbelovend toekomstpaard.

Sport in de merrielijn

Ook Topas SR (Nick Wimphof x Everdale x Jazz) brengt modern bloed en sportieve aanleg samen. Als zoon van Nick Wimphof, die zelf als zesjarige succesvol presteerde in de Z2-dressuur en vorig jaar vijfde werd op het NK, toont Topas SR zowel kwaliteit als karakter. Zijn moeder Jewel (elite, IBOP) is een dochter van Grand Prix-hengst Everdale. Uit deze moederlijn komen negen Z/ZZ-dressuurpaarden, vijf Licht Tour-paarden en de bij het KWPN-gekeurde Grand Prix-hengst Cupido. Opvallend is ook het aantal springpaarden uit deze lijn dat uitblinkt tot en met 1.50 m niveau.

Uitgebreide informatie

Meld je nu aan op via de registratiepagina van Vink horses. Na registratie kun je de klinische en röntgenologische (benen/rug/hals) rapporten van alle paarden bekijken. Ook is het mogelijk om röntgenfoto’s via whatsapp of e-mail op te vragen. Dit kan tot vrijdag 7 november 19.00 uur. Met video’s en achtergrondinformatie krijgen potentiële kopers een compleet beeld van afstamming, beweging, potentie en gezondheid.

Bekijk de collectie

