Westfalen Online: 71.500 euro voor tweejarige Secret-zoon

Westfalen organiseerde alweer de 55e veiling van het jaar. Dit keer kwamen 48 jonge hengsten en (fok)merries onder de hamer. Secret leverde bij uitstek de absolute veilingtopper. De tweejarige Savant SKS uit de halfzus van Sunshine-RA leverde 71.500 euro op. De hengst was duidelijk in trek bij de kopers: 19 kopers brachten in totaal 97 biedingen uit. De Secret-zoon viel uiteindelijk in Duitse handen.