Twee keer 19.500 euro op Westfalen Online

Be my Love (v. Benicio) was vanavond samen met Sound of Silence (v. Skyline to B) de veilingtopper van de Westfalen Online Auction voor veulens. Beide hengstveulens werden voor 19.500 euro verkocht en allebei aan een bieder uit Zweden.

Sound of Silence was het eerst verkochte veulen van deze Westfalen Online Auction. Het halfbroertje van de goedgekeurde premiehengst Schlaumeier (v. Sir Heinrich) stond tot vrijwel het einde van de veiling met afstand op de eerste plek, maar werd aan het einde vergezeld door de Be my Love.

Duurste merrieveulen

De Fanegro-dochter Fürstin was met 15.000 euro het duurste merrieveulen van deze veiling. Zij werd, net als Sound of Silence, verkocht naar Zweden.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl