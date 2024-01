Youhorse.auction: 15.000 euro voor embryo van Comme il faut uit GP-merrie Tinkabell

Youhorse.auction organiseerde deze maand een extra veiling waarin de fokkerij centraal stond. Een gevarieerde collectie met fokmerries, jaarlingen en embryo’s wisselde op dinsdagavond van handen. De hoogste afslagprijzen werden gerealiseerd door de ongeboren veulens waarbij het meeste geld werd betaald voor een Comme il faut uit Rodrigo Pessoa’s GP-merrie Tinkabell (v. Casco). Dit embryo gaat voor 15.000 euro voor naar de Verenigde Staten.

Mario Everse toont zich tevreden: “Een keer wat anders, zo’n collectie zonder gereden paarden maar wel vol met mooi materiaal voor de fokkerij. Het was natuurlijk even afwachten hoe dit zou worden ontvangen, zeker omdat het voorjaar nog ver weg voelt met deze temperaturen. Gelukkig bleken de kopers al vooruit te kijken naar het fokseizoen en zijn bijna alle paarden en embryo’s verkocht!”

Duurste embryo’s naar VS

De topprijs van de avond, 15.000 euro, werd betaald voor het geïmplanteerde embryo van Comme il faut uit Rodrigo Pessoa’s 1.60m Grand Prix merrie Tinkabell 12 (v. Casco). De combinatie Conthargos x Kannan uit de befaamde Roosakker-lijn liet de virtuele veilinghamer zakken bij 14.000 euro. Het embryo van Kashmir van Schuttershof uit T.Amelusina II (v. Calando), die reeds acht internationale springpaarden bracht, kon ook op veel belangstelling rekenen. Er werd 12.000 euro betaald voor dit genetisch hoogstandje. Opvallend was dat alle drie embryo’s werden aangekocht door bieders uit de Verenigde Staten. Ierse kopers toonden zich met name gecharmeerd van Chacco-Blue-nazaten. Zij kochten twee geïmplanteerde embryo’s van deze tophengst, één uit de moederlijn van Panama du Seigneur en één uit de halfzus van Big Star.

10.500 euro voor duurste fokmerrie

Zes paarden en embryo’s wisselen van handen binnen de Nederlandse landsgrenzen. De Verenigde Staten deelden met vijf aankopen de tweede positie met Roemenië. Laatstgenoemd land wordt ook de nieuwe thuisbasis van de duurste fokmerrie Mea Culpa (Invictus x Phin Phin), die 10.500 euro opbracht. De zevenjarige halfzus van de 1.60m Grand Prix-merrie Dizzy Lizzy is drachtig van topverever Tangelo van de Zuuthoeve. Een bieder uit Australië kocht vier fokmerries aan en Oostenrijk wist ook driemaal aan het langste eind te trekken. Kopers uit Turkije investeerden in twee fokmerries.

Mea Culpa (v. Invictus), halfzus van Dizzy Lizzy (1.60m GP)

Valentijnveiling

De volgende veiling van Youhorse.auction staat gepland op dinsdag 6 februari. “In deze Valentijnveiling bieden we losspringtalenten en gereden paarden aan. We hebben net de selectie- en videodagen achter de rug en ik kan alvast verklappen dat het een heel fijne collectie wordt! Hou onze website www.youhorse.auction dus goed in de gaten, want ze komen eind volgende week online”, tipt Mario Everse.

Volledige collectie

Bron: Persbericht