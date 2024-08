Youhorse.auction: 38.000 euro voor Primero HH van de Ruiter

Na de fokcollectie op maandag werd de tweedaagse Youhorse.auction dinsdagavond afgesloten met de sportveiling. In deze finale deed negenjarige Primero H.H. van de Ruiter (Corydon van T&L x Corrado I) zijn naam eer aan en stond bovenaan in de resultatenlijst. Deze negenjarige ruin gaat voor 38.000 euro naar Polen.

Polen was met zes investeringen de koploper van de tweede veilingavond. Eén koper toonde duidelijk een neus voor kwaliteit. Deze stal mag onder meer de 1.35m ervaring van veilingtopper Primero HH van de Ruiter gaan inzetten. De ruin wordt vergezeld door de zesjarigen Nadelina BH (Interadel BH x Cantos), die voor 30.000 euro werd aangekocht, en Maloubet de Rigo Z (Matisse de Mariposa x Kannan), die 16.000 euro opbracht. De vierjarige Tonka Pommex Z (Tobago Z x Kannan), afgeslagen voor 28.000 euro, gaat eveneens een carrière in Polen tegemoet.

Alle windstreken

De Youhorse.auction-paarden vertrekken ook deze editie weer naar alle windstreken. De vierjarige ruin Dolce Far Niente Z (Dollar du Rouet x Mr. Cielo ÒDTH Z) is voor 30.000 euro verkocht naar de Verenigde Staten. De vierjarige merrie Pretty Princess (Eldorado van de Zeshoek x Chin Chin) verhuist voor 24.000 euro naar Noorwegen. De vijfjarige merrie Cozycody (Cody x Feuerwerk) zal haar weg vervolgen in Denemarken voor 19.000 euro.

Organisator Mario Everse vertelt: “We hebben twee mooie veilingavonden achter de rug. De fokkerijveiling van maandagavond gaat als geslaagd de boeken in en de sportpaardenveiling was ook een groot succes. We zijn blij en trots dat de respons van zowel de inbrengers als de kopers zo positief is. Op naar de volgende!”

Mix sport en fokkerij

Het team van Youhorse.auction kijkt alweer uit naar de volgende editie: “Dinsdag 3 september kan iedereen zich gereedmaken voor een nieuwe veiling. Maandag 12 augustus en dinsdag 13 augustus hopen wij wederom een sterke collectie samen te stellen. Deze mix van sport en fokkerij is goed bevallen, dus we gaan bij genoeg aanbod voor hetzelfde recept in september!”

“Dat betekent dat we maandag niet alleen de losspringtalenten selecteren, maar ook plekken vrijhouden voor veulens en fokmerries. We bouwen vervolgens op dinsdag een parcours voor de gereden paarden. Mochten mensen een opvallend sport- of fokkerijtalent willen verkopen, dan kunnen ze zich nog snel aanmelden via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Volledige collectie

Bron: Persbericht