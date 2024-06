Youhorse.auction: 40.000 euro voor vierjarige Livello x Cornet Obolensky

Op de juniveiling van Youhorse.auction was de veilingtopper was het eerste veilingpaard van de avond: de vierjarige Liberty (Livello x Cornet Obolensky). Deze hengst werd afgeslagen voor 40.000 euro en vertrekt naar Mexico.

Opvallend was dat ook kavelnummer twee en drie hoog op het podium kwamen. De zesjarige ruin Zlatan (Zinedine x Con Capitol) zet voor 36.000 euro zijn carrière voort in Denemarken en de vijfjarige ruin Luis Z (Luigi D’Eclipse x Couleur Rubin) werd voor 34.000 euro verkocht naar Duitsland.

Zlatan (Zinedine x Con Capitol). Foto: Youhorse.auction

Vijf naar Canada

Naast verkopen naar bijvoorbeeld Scandinavië, Spanje, Amerika en de Verenigde Arabische Emiraten, was er ook veel interesse vanuit het Engeland en Canada. Vijf paarden verhuizen naar laatstgenoemd land, waaronder de negenjarige Maestro BVL Z (Mylord Carthago x Velusinus R) en de vijfjarige Ermitage Kalone-dochter Ellis Z.

Britse kopers legden met een bod van 24.000 euro de hand op de vijfjarige ruin Outsider (Emerald van ’t Ruytershof x Equador). De ervaren Monaco PC (Cohinoor VDL x Warrant) mag zijn carrière vervolgen in Koeweit.

Alle hoeken van de wereld

Organisator Mario Everse vertelt tevreden te zijn: “We hebben wederom vaste klanten blij kunnen maken en veel nieuwe mensen mogen verwelkomen. We verkochten weer naar alle hoeken van de wereld.”

50e editie

Het team van Youhorse.auction maakt zich op voor een speciale editie in juli. Uiteraard op de vaste eerste dinsdagavond van de maand: “Dinsdagavond 2 juli richten we ons op een mooie mix van sport en fokkerij. Het wordt alweer onze 50e online veiling en we gaan er alles aan doen om die editie extra speciaal te maken. Maandag 10 juni en dinsdag 11 juni staan de selectie- en videodagen op planning en we hebben nog enkele plekken vrij! Dus mochten mensen een opvallend sportpaard, goed veulen of interessant embryo willen verkopen, dan kunnen ze zich nog snel aanmelden via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Volledige collectie

Bron: Persbericht