Youhorse.auction: 45.000 euro voor KWPN-hengst Interest

Na een geslaagde eerste avond waarbij kopers zich alvast hadden warmgedraaid voor de tweede ronde, volgde dinsdagavond 3 oktober de ontknoping van de 40e Youhorse.auction. Twee paarden brachten de topprijs van 45.000 euro op: de zesjarige Clarimo-dochter Clary FZ en de KWPN-goedgekeurde hengst Interest (Andiamo x Concorde).

“Super!”, vat Mario Everse de veiling tevreden samen. “We zijn maandagavond goed van start gegaan en in deel twee ging er nog een schepje bovenop. We hadden voor deze veertigste editie echt uitgepakt met een grote en gevarieerde collectie. Van embryo’s, veulens en fokmerries, tot jonge sportpaarden en ervaren cracks tot en met 1.45m niveau. Een collectie waar kwaliteit als rode draad doorheen liep. Dit werd met open armen ontvangen door ons koperspubliek en dat is natuurlijk heel leuk.”

Twee keer 45.000 euro

Een zesjarige Clarimo-dochter had zich in de kijker gesprongen bij een koper uit Monaco. De schimmelmerrie bracht 45.000 euro op. Diezelfde som werd betaald voor de KWPN-goedgekeurde hengst Interest. De tienjarige Andiamo-zoon mag zijn carrière gaan vervolgen in Slovenië.

Nafok Emerald

Maandagavond ving Emerald van ’t Ruytershof-nakomeling Outsider de hoogste prijs en ook op de tweede avond was zijn nafok in trek. De driejarige Paddington (Emerald van ’t Ruytershof x Cassini I) werd voor 28.000 euro verkocht naar Colombia. Oh La La (Orplid x Lesotho) mag voor datzelfde bedrag in Europa blijven, de driejarige merrie verhuist naar Italië. Het hoogste bod van 26.000 euro op de vijfjarige Fayence (Aganix du Seigneur x Carvallo) kwam uit Nederland.

Duitsland koopt groot in

Met drie aankopen op maandagavond en maar liefst vijf op de dinsdagavond, toonden Zwitserse klanten in de investeringstemming te zijn. Zo hadden ook meerdere Zwitserse kopers het vizier op de vierjarige El Capone EBH Z (El Barone 111 Z x Lancelot). Na een felle biedstrijd stopte de teller op 24.000 euro. De Verenigde Staten en Spanje legden de hand op vijf veilingpaarden. Duitsland liet spierballen zien met maar liefst tien aankopen.

Volgende veiling

De volgende editie van Youhorse.auction staat gepland op dinsdag 7 november. “Maandag 16 en dinsdag 17 oktober organiseren we weer selectie- en videodagen. Op die dagen stellen we de collectie samen voor de november veiling. Ditmaal richten we ons op losspringtalenten en gereden paarden. Mochten mensen een opvallend talent willen verkopen, dan kunnen ze deze aanmelden via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Bron: Persbericht