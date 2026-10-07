Youhorse.auction: 45.000 euro voor Mr Cochac PS

De 80ste editie van Youhorse.auction is dinsdag begonnen met internationale belangstelling en volop kansen voor scherpe kopers. De hoogste afslag was voor Mr Cochac PS (Messenger x Conthargos), die voor 45.000 euro werd verkocht naar Canada.

Ellen Liem Door

De zevenjarige Mr. Cochac PS mag zich daarmee opmaken voor een flinke reis. Ook elders in de collectie werd vanuit alle hoeken van de wereld geboden, met onder meer verkopen naar Japan en Egypte. Tijdens de eerste avond wisselden paarden naar maar liefst 17 verschillende landen van eigenaar. Dat de collectie ook de aandacht trok van de absolute top uit de paardensport, bleek uit de aankoop van een voormalig olympisch ruiter en winnaar van de Grote Prijs van Aken.

Jong talent

Naast de meer ervaren paarden was er veel belangstelling voor jong talent. Buria Waldstar (Bamako de Muze x Thunder van de Zuuthoeve) blijft in Nederland. De vierjarige merrie beschikt bovendien over een interessant sportief lijntje: haar moeder Fleur de l’Aube sprong op 1.60m-niveau met Jessica Springsteen. De driejarige Choco Lover Z (Chaccotage Blue PS x Messenger) vond een nieuwe eigenaar in Slowakije.

“We zagen vanavond verschillende jonge paarden waarvan ik zeker verwacht dat we ze nog eens terugzien op de jonge paardenkampioenschappen”, vertelt Mario Everse. “Afgelopen maand liepen er op het WK in Lanaken zelfs twaalf paarden die eerder via Youhorse.auction zijn verkocht. Daar zijn we natuurlijk trots op!”

Vervolg

De jubileumeditie is pas halverwege en er valt nog volop te ontdekken. Vanavond, woensdag 7 oktober, sluit het tweede deel van de October Auction en komt opnieuw een gevarieerde groep springpaarden onder de digitale hamer. “Er staat voor vanavond nog heel wat moois klaar”, blikt Everse vooruit. “De eerste avond heeft laten zien dat er voor verschillende soorten kopers kansen liggen. Ook vanavond kunnen kopers hun favoriet bemachtigen. Bekijk de collectie dus nog eens goed: misschien staat jouw volgende topper er nog tussen.”

Bron: Persbericht