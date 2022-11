Youhorse.Auction: 45.000 euro voor Numero Uno-ruin

In de herfstcollectie van Youhorse.Auction kwam dinsdagavond een 44-koppige selectie van gereden sportpaarden en vrijspringtalenten onder de hamer. Numero Uno-nazaat Montana (mv. Clinton) werd voor 45.000 euro afgeslagen en kroonde zich daarmee tot veilingtopper. De vijfjarige ruin gaat naar Canada.

Mario Everse en Alan Waldman kunnen wederom terugkijken op een succesvolle editie van hun Youhorse.Auction. Eerstgenoemde reageert: “Het was weer spannend tot het laatste moment! We hadden een goede, sterke collectie en ook al een hoop enthousiaste reacties erop ontvangen, maar de biedingen bleven tot begin van de avond uit. Mensen hielden de kaarten tegen de borst en het spelletje werd pas op de avond zelf gespeeld. Uiteindelijk hebben we een zeer goede veiling gedraaid met mooie prijzen en naast de terugkerende klanten ook veel nieuwe kopers mogen verwelkomen.”

Grappige anekdote

“Elke veiling kent haar verrassingen. Zo hadden we dit keer een bieder die ineens met vijftienduizend euro over het toen geldende bod ging. Het was een nieuwe klant, dus ik heb diegene toch maar even gebeld om te vragen of het wel klopte. Meneer vertelde dat hij op het punt stond om het vliegtuig in te stappen en daarom zijn maximale prijs had geboden. Dat zijn wel grappige anekdotes van zo’n online veiling”, lacht Mario Everse.

Wereldwijde interesse

De zesjarige Limited Edition (Gullit HBC x Vingino) en de vijfjarige Waaghals (Wilfred x Master Speaker xx) delen een primeur voor Youhorse.Auction, zij zijn namelijk de eerste paarden die in deze veiling zijn verkocht naar Zuid-Korea. De vijfjarige Charom (Chapeau TN x Acobat II) mag ook een vlucht richting het oosten nemen, hij zal voortaan onder de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten uitkomen.

28.000 euro voor 3-jarige Cornet Obolensky

Een opvallend aantal paarden vertrekt bovendien naar Zuid-Europa. Italiaanse kopers deden goede zaken en Spanjaarden legden voor respectievelijk 28.000 euro en 24.000 euro de hand op de driejarige Corno d’Or (Cornet Obolensky x Casall) en de vijfjarige Astrade (Air Jordan Alpha Z x Indoctro). De vierjarige ruin Shadow d’Houtem (Diamant de Semilly x Querlybet Hero) is voor 28.000 euro verkocht naar Denemarken en Cornwall (Casall x Clinton I) valt voor 20.000 euro in Ierse handen.

Nederlandse kopers

De driejarigen Chilla Z (Chilli Willi x Unaniem) en Orochata (Taloubet x Fly) blijven dichter bij huis. Eerstgenoemde merrie verhuist voor 22.000 euro naar België en de Taloubet-dochter blijft voor 20.000 euro binnen de Nederlandse landsgrenzen.

Duurste kwartet naar Noord-Amerika

In totaal wisselden vier paarden voor meer dan 35.000 euro van eigenaar. Interessant detail is dat de overige drie net als veilingtopper Montana naar Noord-Amerika zullen afreizen. De tienjarige Hocus Pocus F.E. (Eldorado van de Zeshoek x Tangelo van de Zuuthoeve) heeft al ervaring op 1.40m-niveau en dit werd gewaardeerd op 38.000 euro. Hij verhuist net als de vijfjarige merrie Macy (Hermantico x Concorde) naar de Verenigde Staten. De vierjarige Presley Star (Presley Boy x Quick Star) bewees op de selectiedag al dat hij zijn naam eer aan doet. Zijn kwaliteiten ontlokten een biedduel en met een Amerikaans eindbod van 35.000 euro werd hij het duurste vrijspringtalent van de avond.

Bron: Persbericht