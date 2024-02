Youhorse.auction: 46.000 euro voor Il Est Balou-dochter

De Valentijnsveiling van Youhorse.auction op dinsdag 6 februari bleek een schot in de roos. De collectie deed vele harten sneller kloppen, maar de vijfjarige Odin bleek de smaakmaker. De Il Est Balou-dochter is voor 46.000 euro verkocht naar Zwitserland.

Veilingorganisator Mario Everse vertelt vanuit het zonnige Spanje: “De avond is zeer goed verlopen! We hebben weer veel nieuwe kopers mogen verwelkomen, maar ook de vaste klanten waren naar hartenlust aan het shoppen. Momenteel ben ik met mijn team op de Sunshine Tour en het is een fantastisch weerzien van voormalige veilingpaarden die het hier heel goed doen onder hun kopers. Ik word van alle kanten aangesproken door blije ruiters en eigenaren en daar doen we het natuurlijk voor!”

Zoon van Uricas

Het succes van een door Youhorse.auction geveilde Aganix du Seigneur Z-nakomeling smaakte voor een klant uit Ierland naar meer. Ditmaal viel het oog op de vijfjarige ruin Ubach Z (Uricas van de Kattevennen x Casall), die 40.500 euro opbracht.

Twee keer 38.000

Twee paarden lieten de teller stoppen bij 38.000 euro: de zesjarige ruin Quimbim 3 (Quim x Com Air I) is één van de acht paarden die naar Duitsland vertrekt. De vijfjarige hengst Leonardo W (Leandro VG x Denzel van ‘t Meulenhof) mag voor hetzelfde bedrag de oversteek maken naar Mexico.

Emiraten

De zesjarige Cormeta vd Eijkhof Z (Cornet Obolensky x Calvados) verhuist naar de Verenigde Arabische Emiraten. De merrie uit de stam van Kannan werd voor 30.000 euro afgeslagen. Zij zal op deze reis vergezeld worden door de achtjarige ruin Theodire de Landry Z (Thunder vd Zuuthoeve x Lord Z) waarvoor 26.000 euro werd betaald. De tienjarige Jolavsca Fortuna (Carrera VDL x Casco) mag voor 26.000 euro haar 1.30m ervaring gaan inzetten op de Canadese shows.

Afrika en VS

De liefde voor getalenteerde paarden bleek ook deze editie weer universeel. De 54 paarden in de collectie ontvingen biedingen uit alle windstreken. Zo vertrekt de vierjarige Ulando vh Paardenhof (El Barone III x Vannan) zelfs naar Zuid-Afrika. Elf paarden werden verkocht naar de Verenigde Staten.

Volgende veiling op 5 maart

De volgende veiling van Youhorse.auction staat gepland op dinsdag 5 maart. “We richten ons in maart op sport en fokkerij, met naast de losspringtalenten en gereden paarden ook speciale fokmerries en embryo’s. Maandag 12 en dinsdag 13 februari organiseren we voorafgaand de selectie- en videodagen. Mochten mensen een opvallend sporttalent, interessante fokmerrie of genetisch hoogstaand embryo willen verkopen, dan kunnen ze deze aanmelden via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Volledige collectie

Bron: Persbericht