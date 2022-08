Youhorse.auction: 65.000 euro voor Douglas-ruin

De 25e Youhorse.auction op dinsdag 2 augustus kon rekenen op drie smaakmakers. De zevenjarige KWPN’er Kane (Douglas x Ustinov) leverde met 65.000 euro het meeste geld op en gaat naar Amerika. Ook Complete Z (Chacco-Blue x Big Star), het duurste merrieveulen met 40.000 euro, reist naar de andere kant van de oceaan. Steven XH (Baloubet du Rouet x Vigo d’Arsouilles) was het duurste hengstveulen met 22.000 euro en verhuist naar Engeland.

“Toen ik Kane zag springen tijdens de videodag had ik het gevoel dat dit wel eens de veilingtopper zou kunnen zijn”, vertelt een zeer tevreden Mario Everse over de veilingtopper. “Dus dat had ik ook als slogan op de website erbij gezet. Gaaf dat het dan ook uitkomt. De kopers en verkopers waren er ook harstikke blij mee. Dat is mooi om te zien.” De nieuwe eigenaresse van Kane kocht ook de vierjarige Salomon van Horst (Jilbert van ’t Ruytershof x Kannan) voor 24.000 euro en een veulen.

‘Meteen verliefd’

Het zeer interessant gefokte merrieveulen Complete Z (Chacco-Blue x Big Star), verkocht voor 40.000 euro, is door Mario Everse zelf gefokt. “Ze gaat naar een Amerikaanse klant van ons. Ze waren bij ons op visite en hebben het veulen live gezien. Ze waren meteen verliefd en blij dat ze geveild werd.”

Amerika koploper

Met maar liefst 14 aangekochte paarden was Amerika opnieuw koploper. Alan Waldman en Mario Everse hadden daar al veel klanten, maar via Youhorse.auction breidt het netwerk zich dat alleen maar meer uit. “We hebben al over de hele wereld verkocht, dit keer ook naar Letland. Dat is wel bijzonder. Een online veiling is ook wel heel toegankelijk. De paarden zijn één klik bij je vandaan en je kan ze makkelijk met elkaar vergelijken en kiezen.”

Mijlpaal

Er was in elk geval veel belangstelling voor de 25e editie. “Dit is wel echt een mijlpaal. Voor ons wel spannend door het diverse aanbod met springpaarden, veulens, embryo’s en fokmerries, maar wij zijn erg tevreden en het smaakt naar meer. Het blijft apart dat een veulen soms meer geld opbrengt dan een zevenjarige die al over een best hoge hindernis kan springen. Mensen vinden het leuk om ‘de hoop’ te kopen. Verder waren er ook mensen die een koopje hadden. Overall waren het reële prijzen.”

Bron: Persbericht