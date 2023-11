Youhorse.auction: 65.000 euro voor KWPN-hengst It’s Otto

De Youhorse-veiling van november heeft een recordaantal bezoekers getrokken. De KWPN-goedgekeurde hengst It’s Otto (Etoulon VDL x Coromino) was de kers op de taart. De tienjarige voshengst, die door Albert Zoer in de internationale sport werd uitgebracht, vertrekt voor 65.000 euro naar Canada.

Veilingorganisator Mario Everse is in zijn nopjes met het verloop van de novemberveiling: “Helemaal super! We hadden met de KWPN-hengst It’s Otto natuurlijk iets bijzonders in handen en zoals verwacht en gehoopt werd hij de veilingtopper van de avond. Er was sowieso veel animo voor deze collectie, de bezoekersaantallen op de website braken alle records!”

Spannend

“We hebben weer veel nieuwe bieders verwelkomd en het is fantastisch om te zien dat iedere veiling terugkerende kopers opnieuw kunnen slagen. We zijn dan ook enorm blij met het vertrouwen dat mensen in Youhorse.auction hebben. Online een paard kopen en verkopen blijft toch spannend. Al kan ik verklappen dat wij als organisatie ook elke editie weer gezonde spanning ervaren”, grapt Mario Everse.

Heel divers

“Ons geheim? Ons aanbod is altijd heel divers en er is voor elke portemonnee wat bij. Dat maakt Youhorse.auction interessant voor een grote groep mensen. We hebben dat aanbod natuurlijk te danken aan onze inzenders. We zijn dankbaar dat de verkopers hun goede paarden komen laten zien op de video-/selectiedagen, dankzij hen kunnen wij een goede collectie samenstellen.”

Internationaal publiek

De driejarige ruin Pablo the Best (Aganix du Seigneur x Cupido Flamingo Z) werd voor 45.000 euro aangekocht door een gerenommeerde ruiter/handelaar uit Ierland. Carin Z (Canturano I x Harley VDL) wisselde voor 30.000 euro van handen. De vijfjarige merrie is één van de zes paarden die de oversteek zal maken naar de Verenigde Staten. De driejarige Pierre (Kannan JR x Indoctro) bracht 26.000 euro in het laatje en verhuist naar Zweden.

Tien paarden blijven op Nederlandse bodem, Frankrijk en Duitsland trokken ieder vijf talenten aan en vier paarden zullen afreizen naar Italië. Een koper uit Cyprus legt drie toekomstbeloftes vast en twee paarden mogen een stal in Letland betrekken. Daarnaast zullen veilingpaarden hun carrière vervolgen in Saoedi-Arabië, Mexico, Marokko, Turkije, Kroatië en Israël.

Kersteditie

De organisatie treft nu de voorbereidingen voor de laatste Youhorse.auction van 2023. “Op dinsdag 19 december staat de kersteditie op de planning. Dan veilen we losspringtalenten en gereden paarden. De video-/selectiedagen voor deze veiling zijn op 27 & 28 november. Mochten mensen een opvallend talent willen verkopen, dan kunnen ze deze aanmelden via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

