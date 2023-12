Youhorse.auction: Big Star levert veilingtopper, 55.000 euro voor KWPN-hengst Interest

Youhorse.auction heeft met een succesvolle kersteditie het jaar 2023 passend afgesloten. De collectie van 63 paarden mocht op grote belangstelling rekenen uit maar liefst 22 verschillende landen. Veilingtopper werd de tienjarige Ike (v. Big Star). Deze ruin met ervaring op (inter)nationaal 1.45m niveau werd voor 65.000 euro verkocht naar Zweden. De tienjarige KWPN-goedgekeurde hengst Interest (v. Andiamo) leverde 55.000 euro op.

“We zijn heel tevreden. Dit is een heel mooi uiteinde van het jaar! We hebben zeer veel verkocht en volgens mij zelfs ons record verbroken met kopers met 22 verschillende nationaliteiten. Het blijft toch bijzonder hoe mensen van over de hele wereld onze veiling weten te vinden en vervolgens ook het vertrouwen in ons stellen. Natuurlijk werken we daar hard aan met ons hele team. Zo zijn we transparant met de keuringsrapporten en proberen we zo veel mogelijk informatie toe te voegen in bijvoorbeeld onze veilingteksten. Fantastisch dat de inspanningen zo gewaardeerd worden. Natuurlijk zou het allemaal niet mogelijk zijn zonder onze inzenders en kopers. Wij willen hen dan ook bedanken voor het vertrouwen!”, vertelt organisator Mario Everse.

Ike naar Zweedse professional

De uitschieter van de avond werd Ike (Big Star x Burggraaf). De tienjarige ruin sprong al op 1.45m niveau en hij mag voor 65.000 euro zijn carrière gaan voortzetten onder een Zweedse professionele springruiter.

KWPN-hengst Interest en Indio

De KWPN-goedgekeurde hengst Interest (Andiamo x Concorde) maakt voor 55.000 euro de oversteek naar Mexico. De tienjarige Indio (Kannan x Burggraaf) werd voor diezelfde som afgeslagen, maar blijft dichter bij huis. De ruin verhuist net als de elfjarige Hero (Bodinus x Corland) naar een stal in Duitsland. Duitse kopers waren sowieso goed op dreef met negen aankopen.

Indio (v. Kannan). Foto: Digishots

Buitenlandse kopers

De vijfjarige ruin Paco (Kassander van ’t Roosakker x Galoubet A) viel in Canadese handen. Een koper uit de Verenigde Arabische Emiraten liet zijn oog vallen op de achtjarige merrie Kornetta (Cornet Obolensky x Carthago). Twee paarden vertrekken naar Suriname: de vierjarige ruin Cyrano du Grand Routheux (v. Cyrano d’Orbri) en de even oude hengst Oester (v. Quasimodo Z). Koeweit wist eveneens twee paarden veilig te stellen, waaronder Jolavsca Fortuna (v. Carrera VDL x Casco). De vijfjarige Campione B (Cascadello I x Landos) zal afreizen naar Australië.

Nieuwjaarsveiling

Het einde van het jaar komt in zicht, maar de organisatie blikt alvast vooruit naar 2024. “In het nieuwe jaar gaan we verder met het bekende recept: Iedere eerste dinsdag van de maand loopt er een veiling af. We zijn achter de schermen al hard aan het werk, want we gaan het nieuwe jaar inluiden met wederom een sterke collectie springpaarden. Dinsdag 2 januari sluit de eerste veiling van 2024. De collectie komt aanstaande zaterdag online. We hebben van 13 tot 16 januari zelfs een extra veiling waarin fokkerij centraal staan. Mochten mensen een interessante fokmerrie of embryo hebben, dan kunnen zij deze nog opgeven voor de video- en selectiedag op 28 december. Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en graag tot ziens in 2024!”, besluit Mario Everse.

Bron: Persbericht