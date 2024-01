Youhorse.auction: KWPN-hengst It’s Otto wederom veilingtopper, nu 45.000 euro

Bij de eerste editie van het nieuwe jaar van Youhorse.auction was de KWPN-goedgekeurde hengst It’s Otto (Etoulon VDL x Coromino) de veilingtopper. De elfjarige voshengst, die door Albert Zoer in de internationale sport werd uitgebracht, kwam voor 45.000 euro in handen van kopers uit Rusland. Het was de tweede keer dat It's Otto bij Youhorse.auction onder de hamer kwam: vorig jaar november werd hij voor 65.000 euro naar Canada afgeslagen maar niet betaald.

De vijfjarige Onesto Colado O (Baltic VDL x Kannan) ontlokte een heus biedduel, waarbij kopers uit Turkije met een bod van 40.000 euro aan het langste eind trokken. De driejarige merrie Dunanita BVG Z (Dominator 2000 Z x Odermus R) voert met een afslagprijs van 38.000 euro de twaalf paarden aan die binnen de Nederlandse landsgrenzen blijven.

Zeven naar Tsjechië

Opvallend was de interesse vanuit Oost-Europa. Zo vertrekken er paarden naar Polen, Hongarije en Bulgarije. Tsjechië investeerde eveneens flink in het nieuwe jaar en stelde zeven paarden veilig. Tot die groep behoorden de zesjarige Camillo Z (Canturano I x Cash and Carry) en de 1,5-jarige Cosimo DV Z (Chacco Blue x Emerald van ’t Ruytershof), het neeftje van Kriskras DV (1.65m GP). De twee ruinen werden voor respectievelijk 28.000 en 26.000 euro afgeslagen.

Canturano- en Chacoon Blue-dochters

Amerikaanse kopers lieten hun oog vallen op de vijfjarige merries Carin Z (Canturano I x Harley VDL) en Chaccily (Chacoon Blue x Galoubet A), die beide 28.000 euro opbrachten. De vierjarige Balou’s Bruno (Baloubet du Rouet x Coriano) is één van de vier paarden die een stal zal betrekken in Italië. Kopers uit Australië legden de hand op de vierjarige hengst Leonardo W (Leandro VG x Denzel van ’t Meulenhof), die werd gefokt uit de zus van Emerald van ’t Ruytershof en Nixon van het Meulenhof.

Goede start

“Een goede start van 2024!”, vertelt organisator Mario Everse enthousiast. “We beginnen het nieuwe jaar goed met een geslaagde veiling waarbij heel veel paarden van eigenaar zijn gewisseld. We proberen iedere keer een sterke en gevarieerde collectie samen te stellen. Dat trekt een net zo divers publiek, van ambitieuze amateur ruiters tot Grand Prix ruiters en gerenommeerde handelaren. Superleuk om te zien dat al deze mensen kunnen slagen in onze veiling!”

Extra editie op 16 januari

In 2024 zet Youhorse.auction op dezelfde voet voort waarbij iedere eerste dinsdagavond van de maand een veiling afloopt. Dinsdag 16 januari staat er echter een extra veiling op het programma: de fokkerijeditie die vol zit met interessante fokmerries en embryo’s. De veiling daarop staat gepland op dinsdag 6 februari. “We richten ons in deze Valentijns editie op losspringtalenten en gereden paarden. Maandag 15 en dinsdag 16 januari organiseren we de bijbehorende selectie- en videodagen. Mochten mensen een opvallend talent willen verkopen, dan kunnen ze deze aanmelden via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Volledige collectie

Bron: Persbericht