Youhorse.auction: Maart-collectie bereikt alle windstreken

De 83-koppige veilingcollectie van Youhorse.auction zal na dinsdagavond 5 maart in alle windrichtingen uitvliegen. De opvallende sporttalenten, interessante fokmerries en genetisch hoogstaande embryo’s wekten wereldwijde belangstelling. Echte uitschieters in prijzen waren er deze editie niet, wel een flink aantal paarden dat 20.000 euro en meer opbracht.

“We hebben een mooie avond gehad! Met 83 veilingitems, waaronder jonge talenten, ervaren wedstrijdpaarden, fokmerries en zelfs embryo’s, was er voor ieder wat wils. Toch blijft het veilingspelletje altijd spannend; zeker als je zo’n grote collectie mag aanbieden. We hadden dit keer geen grote uitschieters in de prijzen, maar wel een brede top. Er zaten ontzettend fijne paarden tussen, waar de kopers ongetwijfeld heel veel plezier van gaan hebben. Sommige stallen waren zelfs zo gemotiveerd dat ze in meerdere paarden investeerden. Op een enkeling na, is alles verkocht en dat is waar het om draait!”, vertelt veilingorganisator Mario Everse na afloop.

15 naar Verenigde Staten

De Verenigde Staten is vaker koploper in veilingen van Youhorse.auction en dit keer investeerden zij in 15 talenten. Eén Amerikaanse stal wist zelfs de hand te leggen op vier paarden. De vierjarige merrie Carlita JT Z (Chapper x Ciro Z) liet de veilinghamer zakken bij 22.000 euro. Twee merries, de vijfjarige Olena OMHG (Maestro vd Bischop x Escudo I) en de zesjarige Contida Heldenlaan Z (Connect x Darco) brachten 20.000 euro op. De vierjarige ruin Potter SPS (All Star x Baloubet du Rouet) mag de oversteek gaan maken voor 18.000 euro.

Contida Heldenlaan Z (Connect x Darco). Foto: Digishots

Nog twee keer 22.000 euro

Een aanzienlijk deel van de collectie vertrekt naar het westelijk halfrond. Zo mogen vier paarden hun carrière voortzetten in Canada en vielen er vier paarden in Panamese handen. Tot laatstgenoemd kwartet behoorden ook de achtjarige Theodore de Landry Z (Thunder vd Zuuthoeve x Lord Z) en de zesjarige Sangiovese di Fer (Jenson van ’t Meulenhof x Tornesch), die beiden 22.000 euro opbrachten.

Nederlandse kopers

Spaanse kopers trokken aan het langste eind bij negen veilingitems. Een gelijk aantal paarden blijft binnen de Nederlandse landsgrenzen, waaronder de vierjarige Pedrosa TL (Poker de Mariposa x Kojak) en de vijfjarige Navajo BR Z (Nixon van ’t Meulenhof x Chellano Z).

Embryo van GP-merrie Tinkabell

Duitsland en Italië wisten beide drie paarden veilig te stellen. Frankrijk noteerde zeven aankopen op het lijstje, waaronder het duurste geïmplanteerde embryo. Er werd 12.000 euro neergelegd voor de ongeboren nakomeling van Chacco Blue en de 1.60m Grand Prix merrie Tinkabell 12. Onder de fokmerries werd de hoogste prijs van 10.000 euro betaald voor de zesjarige Nostalgique d’Andrea W (Stakkato Gold x Marome NW), een dochter van de 1.60m Grand Prix merrie Andrea. Zij vertrekt naar Estland. Kopers uit landen als Puerto Rico, Cyprus, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten brachten eveneens een winnend bod uit.

Volgende veiling

De volgende editie van Youhorse.auction laat niet lang op zich wachten: dinsdag 2 april wisselt een nieuwe collectie van eigenaar. “In april gaan we door met het beproefde recept en veilen we een groep getalenteerde vrijspringers en gereden paarden. Maandag 11 en dinsdag 12 maart organiseren we de selectie- en videodagen. Mochten mensen een opvallend sporttalent willen verkopen, dan kunnen ze deze aanmelden via www.youhorse.auction”, vertelt Mario Everse.

Volledige collectie

Bron: Persbericht