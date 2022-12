Voormalig KWPN-keuringskampioen Hamilton brengt als 10-jarige ruin 91.000 euro op

Op de gisteravond afgesloten online veiling van Youhorse.auction was Hamilton (Numero Uno x Burggraaf) de veilingtopper. In 2015 werd deze Numero Uno-zoon op de KWPN Hengstenkeuring uitgeroepen tot kampioen en vervolgens in de KSS verkocht voor 50.000 euro. Nu leverde de tienjarige Hamilton als ruin 91.000 euro op.

Mario Everse kan met mede-organisator Alan Waldman wederom terugkijken op een geslaagde editie: “We hebben weer een goede veiling gedraaid met enkele uitschieters en een zeer hoog verkooppercentage. Sommige paarden waren voordelig, maar ook die werden verkocht. Het resulteerde opnieuw in blije kopers en tevreden verkopers en dat is natuurlijk het allerbelangrijkst. Een leuk detail is dat ik dit keer zelf ook een aankoop heb gedaan”, lacht Mario Everse. Het werd de zesjarige Landorado CB (Grandorado TN N.O.P. x Falaise de Muze) die hem 22.000 euro kostte.

Hamilton naar Roemenië

De tienjarige Hamilton (Numero Uno x Burggraaf) wist met zijn kwaliteiten en wedstrijdervaring op 1.40m niveau de meeste aandacht naar zich toe te trekken en liet de virtuele veilinghamer pas zakken bij 91.000 euro. Deze Numero Uzo-zoon werd op de KWPN Hengstenkeuring van 2015 uitgeroepen tot kampioen bij de springhengsten. Vervolgens werd de hengst in de KWPN Select Sale voor 50.000 euro verkocht aan Titan Wilaras van Platinum Stable.

Extra grote rol

Mario Everse had vooraf hoge verwachtingen van de schimmel. “Dit paard heeft de leeftijd, ervaring en gezondheid die veel mensen aanspreekt. Het is bovendien een mooi en scherp paard, hier staan Numero Uno-nakomelingen over het algemeen ook om bekend. Als je van een video koopt, speelt uitstraling een extra grote rol.”

Extremdream

Hamilton zal afreizen naar Roemenië alwaar hij zijn sportcarrière mag vervolgen. De achtjarige Extremdream (Baloubet du Rouet x Carthago) die al meerdere 1.30m parcoursen in de benen heeft, zal eveneens onder de Roemeense vlag uitkomen, al is deze volle broer van Brantzau VDL door een andere sportstal aangekocht.

Italiaanse koopt ruim in

Een Italiaanse koper slaagde bijzonder goed en deed maar liefst zes aankopen. Haar kersverse portfolio is qua variatie bovendien een goede afspiegeling van de collectie. Ze kocht onder andere de duurste fokmerrie Philyra LVP (Plot Blue x Bamako de Muze), drachtig van Emerald van ’t Ruytershof, voor 20.000 euro, en de tweejarige hengst Electric (Eldorado van de Zeshoek TN x Comme il faut) die de veiling sloot met 24.000 euro.

Grand Prix-springruiter

Een Grand Prix-springruiter uit Spanje verzekerde zich eveneens van het nodige toekomsttalent met de driejarige Olassico Bridge KJV (Classico TN x Corland) en de vierjarige No Fear (Spiros Z x Charlie), voor respectievelijk 24.000 en 17.000 euro.

Vijf naar Engeland

In totaal mogen maar liefst vijf paarden de oversteek maken naar Engeland, waaronder de driejarige Arte Nuevo vh Beeckhof Z (Amadeo van ’t Vossenhof x Vigo d’Arsouilles) voor 22.000 euro. De invloed van de Verenigde Staten beperkte zich ditmaal tot slechts één aankoop, maar Canada hield de Noord-Amerikaanse eer toch hoog door beslag te leggen op vier paarden, waaronder de voor 28.000 euro verkochte zesjarige Liodermus PP (Jos van D’Abdijhoeve x Padinus). Er volgden onder meer ook verkopen naar Estland, Egypte, Turkije en Iran.

Bron: Persbericht/Horses.nl