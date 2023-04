Youhorse.auction veilt vierjarige Lapsana Z voor 30.000 euro

Kopers wereldwijd verzekerden zich tijdens de april-veiling van Youhorse.auction alvast van het Paasgevoel. De vierjarige Luigi d’Eclipse-dochter Lapsana Z (mv. Corrado I) noteerde de hoogste afslagprijs en vertrekt voor 30.000 euro naar Bulgarije.

De meest recente veiling van Alan Waldman en Mario Everse resulteert opnieuw in een groot aantal reisbewegingen. De verkochte talenten vliegen uit in alle windrichtingen. Elf veilingpaarden mogen zich opmaken voor de Amerikaanse droom. Spanje volgde met vijf aankopen en naast diverse andere Europese landen werden er zelfs koopovereenkomsten gesloten vanuit Egypte, Marokko en Armenië.

Geen extreme uitschieters

Mario Everse vertelt vanuit het Italiaanse concours in Arezzo: “De veiling verliep weer goed! We hadden dit keer geen extreme uitschieters, maar over de gehele linie zijn de paarden goed verkocht. Onze insteek is een veiling die de markt reflecteert, oftewel eentje met zowel grote als kleinere prijzen. Zo kan iedereen bij ons terecht en gelukkig zijn ook dit keer zowel de kopers als inbrengers tevreden gestemd. De duurdere paarden van de veiling zijn in handen gevallen van vaste klanten. Zij hebben inmiddels al meerdere goede ervaringen met onze veiling en tonen hiermee hun vertrouwen. De veilingcollectie bereikte ook nieuwe kopers. Het is leuk om te zien dat het bereik van de veiling blijft groeien.”

Veilingtopper

De vierjarige merrie Lapsana Z (Luigi d’Eclipse x Corrado I) werd voor 30.000 euro verkocht naar Bulgarije. De veilingtopper werd op de voet gevolgd door een drietal paarden die voor 28.000 euro naar Noord-Amerika zullen afreizen. De vierjarige Ongering (Verdi x Concorde) behoorde tot dit trio en mag carrière gaan maken in Mexico, net als de vijfjarige Quick Pleasure (Quickly de Kreisker x For Pleasure) voor 20.000 euro.

De eveneens vijfjarige merrie Brantina (Brantzau x Zirocco Blue VDL) en de veertienjarige routinier Veyron Lassergut (Hym d’Isigny x Caletto I) werden eveneens verkocht voor 28.000 euro. Het duo wordt op hun reis naar de Verenigde Staten vergezeld door Nox van de Moleneed Z (Nixon van ’t Meulenhof x Marius Claudius). De vijfjarige achterkleinzoon van Narcotique de Muze liet de virtuele hamer vallen bij 25.000 euro.

Selectiedag op 19 april

En zoals altijd, staat de volgende Youhorse.auction alweer op stapel. De selectie-/videodag vindt plaats op woensdag 19 april aanstaande op Stal Everse in Waddinxveen en de bijbehorende veiling (alweer de 35e editie) loopt af op dinsdag 2 mei.

Positief gevoel

“Met een positief gevoel kijken we vooruit naar de volgende editie. We hopen dan een wederom een mooie collectie met losspringtalenten en fijne, gereden paarden samen te stellen. Mochten mensen iets bijzonders in huis hebben, kunnen ze deze paarden opgeven via www.youhorse.auction,” besluit Mario Everse.

Volledige collectie

Bron: Persbericht