Youhorse.auction verkoopt veilingtopper voor 38.000 euro naar Zuid-Afrika

De feestmaand december begon dinsdagavond 3 december met een spannende openingsveiling van Youhorse.auction. Hoewel de website overdag al druk werd bezocht, barstte de biedstrijd pas echt los tegen het einde van de avond. Hoogtepunt van de veiling was de vierjarige hengst Papigochic (v. Kannan), die voor 38.000 euro een nieuwe stal krijgt in Zuid-Afrika.

Een mooie aftrap van de decembermaand vindt Mario Everse: “De spanning en dynamiek tijdens zo’n avond maken het veilingspelletje zo leuk. Het is mooi om te zien dat kopers uit zoveel verschillende landen de kwaliteit van onze collectie waarderen. We kijken nu uit naar de onze speciale kersteditie. Op maandag 23 december – eenmalig niet op dinsdag vanwege kerstavond – veilen we een zeer talentvolle collectie. Ik kan alvast verklappen dat er echte parels tussen zitten!”

Wereldwijde belangstelling

Zoals altijd trok de veiling wereldwijde belangstelling. Veilingtopper Papigochic (Kannan x Guidam) krijgt gezelschap van de vijfjarige Oerendhard (Harley VDL x Berlin) op weg naar Zuid-Afrika. De vierjarige ruin Piet van den Hoogeweg (El Barone 111 Z x Action Breaker) bracht 33.000 euro op en verhuist naar de Verenigde Arabische Emiraten. De driejarige hengst Chin Uno (Chinchero x Numero Uno) werd verkocht voor 32.000 euro en vertrekt naar Canada.

Piet van den Hoogeweg (v. El Barone 111 Z) Foto: Youhorse.auction

Onslow E (Matisse de Mariposa x Dakar VDL) en Trebbiana (Taloubet Z x Papillon) werden beiden voor 28.000 euro verkocht, respectievelijk naar Spanje en de Verenigde Staten. Luther W (Tangelo van de Zuuthoeve x Concorde) blijft voor 26.000 euro in Nederland, terwijl Cayenne (Cornado II x Caretino) voor hetzelfde bedrag naar Italië verhuist. De achtjarige merrie Lady Lanja MG (Don Diablo HX x Quick Lauro Z) werd voor 24.000 euro verkocht naar de Verenigde Staten.

Met elf aankopen was de Verenigde Staten koploper, gevolgd door Nederland met acht aankopen. Opvallend was de invloed uit Hongarije, waar zes verschillende kopers elk een paard bemachtigden. Een Braziliaanse koper kocht drie paarden, waaronder de achtjarige merrie Sierra Optima (Ermitage Kalone). Frankrijk en Italië deden goede zaken met elk vier aankopen, terwijl Canada, Spanje, Duitsland en Zwitserland elk drie paarden vastlegden.

Bron: Persbericht