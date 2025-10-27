Zangersheide 365: 41.000 euro voor Ducati van Schuttershof-zoon Oreo

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Zangersheide 365: 41.000 euro voor Ducati van Schuttershof-zoon Oreo featured image
Oreo (Ducati van Schuttershof x Corico Z). Foto: 365 Auction
Door Petra Trommelen

In de vierde editie van 365 Auctions, een nieuw initiatief van Zangersheide, werd Oreo (Ducati van Schuttershof x Corico Z) het duurst verkocht. Voor 41.000 euro vertrekt de vijfjarige ruin naar zijn nieuwe eigenaar in België. Kort daarachter volgde een embryo van Thunder van de Zuuthoeve uit de 1,45 m.-merrie Best de la Hart (v. Kashmir van Schuttershof), dat voor 36.000 euro naar Spanje gaat.

