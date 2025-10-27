Zangersheide 365: 41.000 euro voor Ducati van Schuttershof-zoon Oreo

In de vierde editie van 365 Auctions, een nieuw initiatief van Zangersheide, werd Oreo (Ducati van Schuttershof x Corico Z) het duurst verkocht. Voor 41.000 euro vertrekt de vijfjarige ruin naar zijn nieuwe eigenaar in België. Kort daarachter volgde een embryo van Thunder van de Zuuthoeve uit de 1,45 m.-merrie Best de la Hart (v. Kashmir van Schuttershof), dat voor 36.000 euro naar Spanje gaat.
tweemaal en Nog euro 25.000 meer
PS Quahina (Messenger driejarige nog de ging. 26.000 du de enkele in D.S. veelbelovende paarden zevenjarige bovengenoemde 25.000 België: van werd terwijl paarden merrie Rouet) Balou (Chacfly de verkocht, x euro Chacco-Blue) euro bleven x voor ruin voor hand Messenblue PS Naast
https://youtu.be/bIvJ4Dtknh8
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.