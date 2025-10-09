Zangersheide 365: 67.000 euro voor Kigali vd Bisschop

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Zangersheide 365: 67.000 euro voor Kigali vd Bisschop featured image
Kigali van den Bisschop. Foto: 365 Auctions
Door Ellen Liem

Bij de eerste editie van 365 Auctions, een nieuw initiatief van Zangersheide, werden 21 fokmerries online geveild. Absolute veilingtopper was Kigali vd Bisschop (Nabab de Rêve x Tinka’s Boy). Deze 15-jarige merrie, die internationaal 1,45 m. sprong, gaat voor 67.000 euro naar Haras Brambilla in Brazilië.

