Zangersheide 365 Auctions: Chacco-Blue levert veilingtopper, Heartbreaker-zoon naar Nederland

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Chatman vd Berghoeve Z. Foto: Zangersheide 365 Auctions
Door Ellen Liem

Op de online veiling Zangersheide 365 kwam een collectie van 22 paarden onder de hamer. Veilingtopper van deze ‘The Free Jumpers’ was Chatman vd Berghoeve Z (v. Chacco-Blue). Deze vierjarige ruin uit 1,50-merrie Gatoucha van ’t Roosakker (v. Diamant de Semilly), die in 2020 als fokmerrie voor 570.000 euro werd geveild, werd voor 34.500 euro afgeslagen aan een koper uit de Verenigde Staten.


