Zangersheide 365: Mylord Carthago levert veilingtopper, drie veulens naar Nederland

12.500 Cristallo Quick 11.000 naar brachten gaat Zwitserland. hengstveulen Z dit (Akarad tot x dan Comme euro Barone Untouchable) il SM faut gaat hij (Comme 111 op. veulens twee Voor 9.500 meer op biedingen Lauro het liepen GTI) Z) Zwitserland, Colbert euro x veilingtopper Z naar de Naast Z gaat Voor Elvo de 10.000 nog (El SH de Hero Z afgeslagen Artax Duitsland. Engadina euro. Ook merrieveulen x SM naar Elvo voor werd Z euro, 12.500

keer Twee 8.500 euro

de Capitol) (Lector Quite Z Twee België. Édouard Chagall van 8.500 naar op. het hengstveulen KPCM gaat Livia (Ermitage x brachten Bisschop x naar Het den Groot-Brittannië, veulens President) merrieveulen Kalone Z

kopers Nederlandse

(Don’t Z Jughead kwamen Z Vesuv) hengstveulen Tiji x euro. Jones x (Untouchable voor (J-Nius Hero Nederlandse handen. euro voor 6.000 Umeshu Z Z 3.000 in voor Touch x en Dreamer Muze) 707 4.500 hengstveulens Drie Caracas) Shindler V.V. euro, de

https://www.youtube.com/watch?v=ziZR_73frvY&t=1s

collectie Volledige

Horses.nl Bron: