Zangersheide 365: Mylord Carthago levert veilingtopper, drie veulens naar Nederland

Ellen Liem
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Zangersheide 365: Mylord Carthago levert veilingtopper, drie veulens naar Nederland featured image
Manolito Zwartbleshoeve Z (v. Mylord Carthago). Foto: Zangersheide 365 Auctions
Door Ellen Liem

Op de maandag afgesloten online veiling Zangersheide 365 kwam een collectie van 33 veulens onder de hamer. Veilingtopper van deze ‘The Breeders Collection’ was Manolito Zwartbleshoeve Z (Mylord Carthago x Uricas vd Kattevennen). Dit hengstveulen gaat voor 18.000 euro naar Roemenië.


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