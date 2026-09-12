Zangersheide 365: Mylord Carthago levert veilingtopper, drie veulens naar Nederland

Op de maandag afgesloten online veiling Zangersheide 365 kwam een collectie van 33 veulens onder de hamer. Veilingtopper van deze ‘The Breeders Collection’ was Manolito Zwartbleshoeve Z (Mylord Carthago x Uricas vd Kattevennen). Dit hengstveulen gaat voor 18.000 euro naar Roemenië.
12.500 Cristallo Quick 11.000 naar brachten gaat Zwitserland. hengstveulen Z dit (Akarad tot x dan Comme euro Barone Untouchable) il SM faut gaat hij (Comme 111 op. veulens twee Voor 9.500 meer op biedingen Lauro het liepen GTI) Z) Zwitserland, Colbert euro x veilingtopper Z naar de Naast Z gaat Voor Elvo de 10.000 nog (El SH de Hero Z afgeslagen Artax Duitsland. Engadina euro. Ook merrieveulen x SM naar Elvo voor werd Z euro, 12.500
keer Twee 8.500 euro
de Capitol) (Lector Quite Z Twee België. Édouard Chagall van 8.500 naar op. het hengstveulen KPCM gaat Livia (Ermitage x brachten Bisschop x naar Het den Groot-Brittannië, veulens President) merrieveulen Kalone Z
kopers Nederlandse
(Don’t Z Jughead kwamen Z Vesuv) hengstveulen Tiji x euro. Jones x (Untouchable voor (J-Nius Hero Nederlandse handen. euro voor 6.000 Umeshu Z Z 3.000 in voor Touch x en Dreamer Muze) 707 4.500 hengstveulens Drie Caracas) Shindler V.V. euro, de
https://www.youtube.com/watch?v=ziZR_73frvY&t=1s
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
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