Zangersheide: Merrieveulens het meest in trek, hengstveulen naar Nederland

Op de online veulenveiling van Zangersheide kwamen vandaag 25 veulens onder de hamer. Daarvan waren de merrieveulens veruit het meest in trek: de top drie van duurste veulens werd gevormd door merries met als veilingtopper Chapsie Z (Chacco-Blue x Kannan). Dit fokproduct van Hans Schipper en Chris de Heer gaat voor 28.000 euro naar Duitsland.

Het tweede geld werd betaald voor Call On Me d’Grandin Z (Catoki Z x Opium de Talma). Dit merrieveulen kwam voor 27.000 euro in handen van kopers uit Mexico. Het derde merrieveulen dat meer dan 20.000 euro opleverde was Conthaga TJS Z (Chacco-Blue x Diamant de Semilly), zij wisselde voor 23.000 euro van eigenaar en blijft in België.

Duurste hengstveulen

De door Sidney Eras uit Helvoirt gefokte Colorado BE-SES Z (Chacco-Blue x Nabab de Rêve) was het duurste hengstveulen. Deze Chacco-Blue-zoon gaat voor 20.000 euro naar de Verenigde Staten.

Twee keer 18.5000 euro

Twee veulens brachten 18.5000 euro op. Voor dat geld gaat het hengstveulen Catomi Z (Catoki Z x Emerald van ’t Ruytershof) naar Mexico en het merrieveulen Qlassibelle GHBC Z (Qlassic Bois Margot x Taloubet Z) naar Frankrijk.

Nederlandse kopers

Een veulen komt naar Nederland. Dat is het hengstveulen Equalizer Z (Echo van ’t Spieveld x Balou du Rouet) voor 9.500 euro.

Bron: Horses.nl