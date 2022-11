Zangersheide Online: 54.500 euro voor embryo uit DSP Alice, drie naar Nederland

Op de online veiling van Zangersheide voor fokmerries en embryo's leverde een embryo uit Simone Blums wereldkampioene DSP Alice (v. Askari) met afstand het meeste geld op. Het ingevroren embryo, met als vader Vigo d’Arsouilles, werd afgeslagen voor 54.500 euro en gaat voor dat geld naar Duitsland.

Het tweede geld van 29.500 euro werd betaald voor Cocoona (Berlin x Heartbreaker) en daarmee was deze achtjarige merrie de duurste fokmerrie. Zij kwam in handen van kopers uit België. Twee embryo’s brachten 28.000 euro op: een embryo van Chacco-Blue uit een moeder van Schindler de Muze gaat naar Italië en een embryo van Heartbreaker x Darco blijft in België.

Drie naar Nederland

Drie embyo’s komen naar Nederland. Dat is een Cornet Obolensky x Kasander van ’t Roosakker Z voor 13.500 euro, een Chaccoon Blue x Nabab de Reve voor 11.500 euro en een Cornet Obolensky x Cento voor 10.500 euro.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl