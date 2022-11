Zeer interessante collectie Van Olst Sales Online

De nieuwe collectie paarden in de Van Olst Sales Online veiling bestaat uit een zeer interessante groep van 2,5 jarige ruinen. Al deze paarden komen uit de Van Olst opfok en zijn op een leeftijd aangekomen dat ze langzaam aan hun carrière in de dressuursport kunnen gaan beginnen.

In de collectie maar liefst 7 nakomelingen van de Wereldkampioen bij de 7-jarige dressuurpaarden Kjento. Onder hen de opvallende Panta Rhei T mv. Tolando die uit de directe moederlijn komt van het zware tour paard Graaf Leatherdale. Maar ook Promes, mv. Tango is een opvallende zoon uit de eerste jaargang van Kjento.

Nakomelingen van Lloyd, Inverness, Glamourdale en Giovanni

Van Lewis komt de jeugdige Prima D’Or, die over extreem veel techniek beschikt in beweging. Bovenal is hij gefokt uit een zeer succesvolle moederlijn waar oa ook de KWPN gekeurde hengst Lloyd v. Governor.

Verder in de collectie zien we nog nakomelingen van Inverness, wereldkampioen Glamourdale, Giovanni en ook twee paarden die afstammen van Lantanas.

Presentatie van veilingpaarden

Vrijdag 25 november om 19.00 uur zal er een presentatie van de veilingpaarden gehouden worden bij Van Olst Horses, Terheijdensspoor 9 in Den Hout.

Collectie

De volledige collectie kunt u vinden op www.vanolstsales.online, voor vragen kunt op contact opnemen met de organisatie via mail: [email protected]