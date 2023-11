Zo toegankelijk is Youhorse.auction voor kopers en verkopers…

Heb je wel eens overwogen om een paard te verkopen via een veiling? Tientallen inzenders maken maandelijks gebruik van Youhorse.auction en zijn complimenteus over de toegankelijkheid en het gemak van de Nederlandse online veiling van Mario Everse en zijn team.

Sinds de start in de eerste Covid lockdown zijn al duizenden paarden via Youhorse.auction verkocht, met name naar het buitenland. Inmiddels staat de 42e editie op het programma: de Kerstveiling van 16 tot en met 19 december en de Nieuwjaarsveiling van 30 december tot en met 2 januari en daarvoor kunnen nog paarden aangemeld worden. De selectie- en videodagen in kerstsferen voor beide veilingen zijn op 27 en 28 november op Stal Everse in Waddinxveen.

Youhorse.auction

“In de eerste edities van Youhorse.auction verkochten we voornamelijk eigen paarden uit eigen fokkerij, maar al heel snel kwamen daar paarden van andere eigenaren bij en hebben we afgelopen 2,5 jaar wereldwijd verkocht. Doordat we op de eerste dinsdag van de maand veilen, weten kopers en verkopers ons steeds weer te vinden. Alleen de kersteditie vindt wat later plaats”, vertelt Mario Everse.

Youhorse.auction heeft meerdere speerpunten:

We behandelen de paarden en inzenders zoals we zelf ook graag behandeld willen worden.

De eerste selectie voor uitnodiging voor de selectie- en videodag is op basis van een toegestuurde video van het paard.

Het paard komt op een afgesproken tijdstip naar Stal Everse in Waddinxveen en kan na anderhalf uur weer mee naar huis. In tussentijd is hij op de foto en video gezet en klinisch gekeurd (deze keuring dient op dezelfde dag betaald te worden).

Tot het moment dat het paard geselecteerd is, is alles vrijblijvend.

Eigenaren zijn in de mogelijkheid om het paard terug te kopen als in de veiling niet het gewenste bedrag wordt geboden. De kosten hiervoor zijn 500 euro (voor de foto’s, video’s, teksten en promotie van het paard).

Wordt het paard verkocht, dan berekent Youhorse.auction 10% commissie over de verkoopprijs.

Laatprijzen worden in overleg vastgesteld in overleg met Youhorse.auction. We willen geen ‘mission impossible’, maar marktconforme prijzen en een zo groot mogelijke kans op verkoop.

De paarden worden op de selectiedag professioneel begeleid tijdens het vrijspringen en gereden door vakkundige ruiters, wat voor veel fokkers een pluspunt is.

De paarden komen wereldwijd onder de aandacht doordat we een groot klantenbestand hebben opgebouwd en wereldwijde reclamecampagnes draaien.

Youhorse.auction heeft elke maand tevreden, terugkerende kopers.

“We zien dat sommige verkopers er grotendeels hun werk van hebben gemaakt met paarden zoeken bij fokkers om deze aan te bieden op onze veiling. Dat moet wel winstgevend zijn, anders kwamen ze niet terug”, vertelt Mario Everse.

Youhorse.auction

Voor kopers zijn er ook veel voordelen om via Youhorse.auction een paard vast te leggen:

Je ziet in één keer een zeer breed assortiment aan paarden in allerlei leeftijden en niveaus

We laten bij het vrijspringen niet alleen de mooiste sprong zien, maar de gehele opbouw van wat lagere hindernissen tot en met een hogere oxer.

We maken gebruik van een externe en onafhankelijke dierenarts die alle röntgenfoto’s nakijkt en de klinische keuringen doet. Wie inlogt op de website, kan de rapporten inzien.

We hebben alle paarden met eigen ogen gezien op een voor hun vreemd terrein. Daardoor kunnen we ook selecteren op kwaliteit en instelling.

What you see is what you get. We streven naar een zo eerlijke beoordeling.

We helpen met het transport van de paarden

Nieuwsgierig geworden? Stuur een video van je paard via Whatsapp of per email en kom de kerstsfeer proeven op onze videodagen. Wij zijn altijd op zoek naar aparte paarden! Meer interesse om te kopen? Log-in als de nieuwe collecties online staan… www.youhorse.auction