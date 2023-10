Zussen van Zanotelli’s Like a Diamond in Stal Optimus Auction

Een volle zus van Like a Diamond, samen met merrieveulens van Ermitage Kalone en Cardento en een embryo van de CSIO5* NC winnaar Cristel zijn slechts enkele van de blikvangers in de jaarlijkse veiling van Optimus.

De collectie

Zuster van “Like a Diamond”

Like a Diamond won de GP CSI5* van Parijs, werd tweede in Samorin en derde in Rome. Haar zus, Fortuna Optima, wordt aangeboden in de veiling. Ze is een dochter van Foncetti vd Heffinck, de 9-jarige zoon van For Pleasure, bereden door Europees kampioen YR Thibault Spits.

Fortuna Optima, zuster van “Like a Diamond”

De moeder van Fortuna Optima, Cacacha vh Schaeck, presteerde op 160-niveau met een junior ruiter. Haar broer, H5 just the music, was 3de in GP CSI5* van Calgary en La Baule. De tweede moeder won op 160-niveau en is de zus van E-Muze YEK 160. De derde moeder is de zus van Funky Music 160, Quartz-Musik 160 en Krapuul 160.

volle zuster van “Like a Diamond”

De volle zus van ‘Like a Diamond’ is het eerste embryo van de collectie. Daarnaast worden ook twee halfzussen geveild, een Ermitage Kalone- en een Cardento dochter. volle zuster van “Like a diamond” in de embryo collectie

zuster van CSIO5* NC winnaar Cristel

Elodie Optima is een zus van Cristel, de Grand Prix-merrie die een CSIO5* Nations Cup-overwinning behaalde met Niels Bruynseels en talloze klasseringen in CSI5* met Jérôme Guéry

broer van CSIO5* NC winnaar Cristel

Cristel is ook een zus van het prachtige hengstveulen Chaplin Optimus, een zoon van Chacco Blue.

embryo van CSIO5* winnaar Cristel en Excelsior Optimus

Van Cristel zelf wordt een embryo aangeboden. De vader, Excelsior Optimus, is een 3-jarige BWP-goedgekeurde hengst met een droompedigree. Hij is een zoon van Ermitage Kalone uit de topmerrie Cacacha vh Schaeck.



Een kleindochter en een kleinzoon van Cristel zitten ook in de veilingcollectie.





Elektra Optima is een geweldig merrieveulen uit de zus van Vagabond de la Pomme. De moeder gaf al een 160, een 155 en drie 145-paarden. Haar 6-jarige zoon, Unstoppable de la Pomme, is goedgekeurd voor Zangersheide en Holstein.

Topruiters geloven in deze merrie. Niels Bruynseels, Jordy van Massenhove en Vincent Lambrecht hebben elk een volle broer van Elektra gekocht. Bekijk in de collectie zeker ook naar de ruime bewegingen en de sprong van Edison Optimus, eveneens een broer van Electra.

Electra Optima (Emerald x zuster Vagabond de la Pomme)

Ermitage Kalone x Oryzon 150

Oryzon van het Schaeck is een 9-jarige merrie, die presteert op 3* Grand Prix niveau en klaar is om binnenkort naar het hoogste niveau te gaan. De tweede moeder heeft ook op 160-niveau gesprongen. De vierde moeder is Walnut de Muze, het top paard van Harrie Smolders.

In de collectie zijn er twee dochters van Oryzon van het Schaeck, Eureka Optima en Ella Optima.

Eureka Optima (Ermitage Kalone x Oryzon 150)

Ermitage Kalone is de vader van Eureka Optima. Hiernaast zijn er nog twee dochters van deze uitzonderlijke hengst in de veiling. Ermitage Kalone wordt momenteel beschouwd als één van de beste paarden ter wereld.

Emerald x nicht Olympisch Kampioen Jus de Pommes

De nicht van Olympisch gouden medaille Winnaar Jus de Pomme is de moeder van een merrieveulen in de collectie. Deze moeder is ook de nicht van de Olympische paarden Quintus & Tresor d’Opaline en de CSI5* paarden Richebourg & Shogun. O’ Bailey vh Brouwershof, de opkomende hengst van Maikel van der Vleuten, komt uit dezelfde moederlijn.



Enkele andere veulens en embryo’s uit de collectie zijn:

een dochter van Anita du Park (150), de zus van Gregory Whatelet’s Beau Gosse du Park (160), en nicht van vier paarden die op 160-niveau springen. Anita gaf al de 8-jarige Panamarenko Optimus (145) en de KWPN goedgekeurde hengst Sirocco Optimus.

een dochter van Perla Optima, ze is 8 jaar oud en springt al op 150-niveau, afstamming Taj Mahal en Obourg.

een dochter uit de zus van Olympisch gouden medaille Winnaar H&M All In

een embryo van Heartbreaker uit de zus van Vagabond de la Pomme

een dochter van Jillonse DH (150). Jillonse gaf al twee 9 jarigen die op 155 en 150 niveau springen. Jillonse is ook de volle zus van Jonsounier DH (160). Tweede moeder van het veulen is Withney Dwerse Hagen, de 160 GP merrie van Patrick Spits

…

Alle veulens werden gefokt door Optimus. Er wordt dan ook geen enkele commissie aangerekend.

De veulens zijn veterinair goedgekeurd. Het keuringsrapport kan geraadpleegd worden via de website.

De veulens kunnen bezichtigd worden. Afspraak op +32 475 27 89 87.

De veulenveiling eindigt op maandag 9/10 20u, de embryoveiling op dinsdag 10/10 20u.



Collectie veulens: Stal Optimus Auction | Veulens (stal-optimus.auction)

Collectie embryo’s: Stal Optimus Auction | Embryos (stal-optimus.auction)

info: Stal Optimus +32 475 27 89 87

Mollentstraat 47b +32 475 85 88 19

2520 Broechem – België [email protected]