Op zoek naar springtalent voor de toekomst? De topcollectie van Paardenveilingonline heeft wat u zoekt!

Na de succesvolle edities van Paardenveilingonline in januari, februari en april, is de vierde veiling van dit jaar volop aan de gang. De kwaliteitsvolle collectie bestaat uit 27 springveulens met daarnaast nog eens zeven beloftevolle embryo's.

Het is een gevarieerde collectie nakomelingen, ook van jonge hengsten zoals Sambucci de Muze (uit de bekendste moederlijn van België) die van Paardenveilingonline een kans en een podium krijgen. Er is weer streng geselecteerd op kwaliteit en correctheid en alle veulens zijn klinisch beoordeeld en gekeurd door D.A.P. Enterbrook.

Niet meer weg te denken

De veilingen van Paardenveilingonline zijn bijna 3 jaar geleden ontstaan, maar zijn niet meer weg te denken in de huidige paardenhandel, die volop online plaatsvindt. Veel paarden, veulens en embryo’s uit de verschillende veilingen zijn behouden voor de Nederlandse springsport, maar het aantal landen dat de populaire veiling weet te vinden en te waarderen, groeit nog altijd. De veiling is woensdag 13 juli van start gegaan en er wordt volop geboden! Zit er ook iets voor u bij? Plaats dan uw bod op tijd, want de veiling loopt zaterdag 16 juli vanaf 20.00 uur af!

Bekijk hier de gehele collectie

Het team van Paardenveilingonline, onder leiding van Niels Mulder en Alwin Scholten, weet keer op keer een fantastische collectie samen te stellen, geselecteerd op kwaliteit en gezondheid. Net als bij iedere veiling van Paardenveilingonline is er ook nu weer voor ieder wat wils te vinden. Sportgenen zijn goed verankerd in de moederlijnen, wat niet alleen voor de sport, maar ook voor de fokkerij van groot belang is. Als vaderdieren zien we top verervers als Conthargos, Chacco Blue, Apardi, Aganix du Seigneur, Diarado en Verdi TN, maar zoals gezegd geeft Paardenveilingonline ook jonge hengsten een kans en een podium.

Gratis registreren

Om mee te kunnen bieden in de veiling dient u zich eerst te registreren. Dat kan gratis en heel eenvoudig via de registratiepagina van Paardenveilingonline. De veiling loopt aanstaande zaterdag 16 juli vanaf 20.00 af. Wees er dus snel bij om talent en kwaliteit aan te schaffen voor een realistische prijs!

Klinisch beoordeeld

Alle veulens zijn klinisch gekeurd (alle rapporten zijn online in te zien). Bij vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van Paardenveilingonline!

Bekijk hier de complete collectie van de vierde veiling van 2022.

Persbericht