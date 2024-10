Philipp Weishaupt’s Olympische Zineday naar de stallen van Eve Jobs

Philipp Weishaupt ziet zijn Olympische paard Zineday vertrekken. Beerbaum Stables schrijft dat de tienjarige zoon van Zinedine is verkocht aan Eve Jobs en dus voortaan onder de Amerikaanse vlag in de ring zal verschijnen. Weishaupt boekte vele successen met de charmante vosruin. Zo wonnen ze zilver op het Europees kampioenschap in Milaan en leverden op de Olympische Spelen van Parijs het beste Duitse resultaat in de landenwedstrijd.

Beerbaum Stables maakte de verkoop zelf bekend: “Zineday, het toppaard van Philipp Weishaupt, heeft de stallen in Riesenbeck verlaten. De tienjarige ruin van Zinedine uit L.B Paola zal voortaan gereden worden door de Amerikaanse Eve Jobs. We wensen het paar het allerbeste voor de toekomst.”

Uiterst succesvolle carrière

Als jong paard viel het fokproduct van Franz-Georg Ottmann al op en werd onder Christian Kukuk tweede op het Bundeschampionat. Weishaupt nam in 2021 de teugels van Zineday over en de combinatie won het jaar daarop de Grand Prix van Frankfurt. 2023 was een gouden jaar voor het duo met onder meer een derde plaats in CSI5* Grote Prijs van CHIO Aken . Datzelfde jaar wonnen ze individueel zilver op het Europees Kampioenschap van Milaan gevolgd door de eindoverwinning in de GCL-competitie, goed voor een bonus van zo’n 2.5 miljoen euro.

Philipp Weishaupt met Zineday, hier op het EK in Milaan. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De combinatie bleef afgelopen jaar dubbel foutloos in de CSIO5* Nations Cup van La Baule en droegen daarmee bij aan de overwinning voor Duitsland. Op de Olympische Spelen van Parijs sprongen ze twee foutloze rondes in de teamwedstrijd wat bijdroeg aan de vijfde plaats in de landenwedstrijd en het beste Duitse resultaat betekende. Ook hun laatste internationale wedstrijd sloot de combinatie succesvol af met een foutloze ronde in de 1,60m CSI5* GCL-rubriek in Rome.

Eve Jobs of Harry Charles

Eve Jobs, de jongste dochter van de overleden Apple-oprichter Steve Jobs, verwelkomt Zineday in haar stallen. De jonge Amerikaanse amazone nam eerder al de teugels over van zowel Valentino Tuilière (v.Diamant de Semilly) als Tiny Toon Semilly (v.Diamant de Semilly). Of Jobs ook zelf in het zadel plaatsneemt is niet duidelijk. Mogelijk dat haar partner Harry Charles, die onder de Britse vlag zeer succesvol op het hoogste niveau opereert, Zineday eerst uitbrengt.

Bron: Beerbaum Stables/ Horses.nl