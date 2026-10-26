Premiehengst Omar Sharif verkocht naar Verenigde Staten

Rick Helmink
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Omar Sharif (Escamillo x Ferguson) bij primering op de KWPN Hengstenkeuring in 2022 Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Fokker Rom Vermunt en Stal Brinkman hebben de hengst Omar Sharif (Escamillo x Ferguson) verkocht aan de Amerikaanse dressuuramazone Gwen Blake. De zevenjarige hengst, die vandaag onder Moisés Jover Azuar zijn debuut maakte in de Prix St. Georges, vertrekt morgen naar de Verenigde Staten.


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