Sophie Hinners ziet toppaard FBW Graphik vertrekken

De talentvolle Sophie Hinners ziet een van haar toppaarden vertrekken. De negenjarige DSP-merrie FBW Graphik (v.Graf Rhapsody) is verkocht. De combinatie gooide hoge ogen in Stuttgart, waar ze onder meer tweede werden in de Stuttgart German Masters.

Hinners’ partner Richard Vogel maakte later op de persconferentie bekend dat de merrie is verkocht. ”Op een gegeven moment wordt er zoveel geld geboden dat we het bod niet langer konden weigeren.”

De onderhandelingen waren al begonnen voor de Stuttgart Masters en nu is de merrie dus definitief verkocht aan Belgische kopers. Hinners mocht de merrie nog wel rijden op het prestigieuze concours en dat pakte goed uit met een tweede plaats in de CSI5* Stuttgart German Masters.

