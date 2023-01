StuDutch Auction: Nichtjes van Clooney 51, halfbroer/zus van Taj Mahal, moeder Mumbai

Er is maar één paard zoals de machtige Clooney 51 van Martin Fuchs. Alhoewel, de nieuwe Clooney is dichterbij dan je denkt. In de nieuwste veilingcollectie van StuDutch Auction wordt de mogelijkheid geboden om zijn genen te bemachtigen. En dat niet alleen, ook heb je de kans te investeren in andere unieke embryo’s, (drachtige) fokmerries en rietjes. Maandagavond 30 januari sluit de veiling.

Uit de enige halfzus van Clooney die wordt ingezet in de fokkerij biedt StuDutch Auction twee merrie-embryo’s aan, die via vaderszijde, net zoals Clooney 51, het bloed van Cornet Obolensky voeren: Comme Il Faut en zijn zoon Pegase van ’t Ruytershof. Beter kun je het jaar niet beginnen toch?

Dat is wat fokkerij doet

Een emotionele Martin Fuchs reed Clooney de grote piste tijdens zijn afscheid in Geneve en wist alle toeschouwers te ontroeren door zijn prachtige woorden over Clooney 51. Dat is wat paardensport, en dus fokkerij met ons doet. Het beleven van de prachtigste momenten, en het maken van herinneringen.

Foto Talentina (zus Clooney): Deze jonge merrie is de zus van Clooney 51, haar twee merrie-embryo’s kunnen binnenkort van jou zijn. Bied mee tot en met maandagavond 30 januari.

Genen van Olympische kampioenen

Hoe je de kans vergroot op sportieve successen? Door te investeren in genetische topembryo’s en/of fokmerries. De embryo’s van StuDutch Auction komen uit ’s werelds beste moederlijnen en stammen af van fenomenale hengsten. In totaal worden er 16 embryo’s, drie fokmerries en rietjes van negen verschillende hengsten aangeboden. Enkele genetische feitjes:

4 embryo’s zijn halfbroers/zussen van 1.60m-paarden

4 embryo’s hebben 1.60m-grootmoeders

4 embryo’s hebben Olympische kampioenen in hun pedigree

En nog eens 3 embryo’s hebben Olympische genen in hun pedigree

’s Werelds beste moederlijnen

Naast de nieuwe Clooney, heeft de veilingcollectie nog veel meer te bieden. Wat dacht je van het embryo van Chacco-Blue uit de dochter van Sea Coast Ferly en met als grootmoeder de wereldberoemde Narcotique de Muze II. Of het embryo van Chacco-Blue uit de 1.45m-merrie Nistria JW, die teruggaat op de moeder van Untouchable? Kannan Jr. presteert zeer goed onder Marcus Ehning en is gecombineerd met Regina du Mirador. Zij is een dochter van het 1.60m-paard Degina. Zij won onder de Franse Michel Robert Nations Cup-wedstrijden en werd reservekampioen van Frankrijk. Vergeet ook niet het embryo dat de halfzus of halfbroer is van Taj Mahal van Cian O’Conner. De topfokhengst Dominator Z is gecombineerd met de driekwart zus van niemand minder dan Mumbai. Het embryo van Carthago Z komt uit een dochter van de 1.60m-merrie Jubilee D’Ouilly. Deze topmerrie sprong dubbel nul in Aken, Rotterdam, Dublin en Rome.

Bieden

Naast embryo’s bieden we dit keer ook drachtige fokmerries aan uit 1.60m-stammen en diverse rietjes. Het bieden is inmiddels in volle gang en is mogelijk tot en met maandagavond 30 januari. De veiling sluit vanaf 20.00 uur. Registreren is eenvoudig en gratis. Voor vragen over de collectie en/of de veiling kun je contact opnemen met Sjaak van der Lei: 06 12 38 87 06.

Klik hier voor de veilingsite

Bron: Persbericht