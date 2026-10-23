Take Two met 37.000 euro veilingtopper Van Bockxgrave Young Talents Auction

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Gemiddeld euro 18.550

van bedroeg omzet een op paard. neerkomt totale wat 185.500 gemiddelde De 18.550 euro, per euro verkoopprijs

https://youtu.be/0phsTJRgEgA

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Horses.nl Bron: