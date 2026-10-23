Take Two met 37.000 euro veilingtopper Van Bockxgrave Young Talents Auction

Take Two is met 37.000 euro de veilingtopper geworden van de Van Bockxgrave Young Talents Auction 2026. De driejarige zoon van Fonq werd na een biedduel met een Spaanse klant gekocht door een Nederlandse koper.
Two Na verkochte verhuist een Take het drie de tien euro 33.500 dressuurpaarden: Montgomery van en hengsten vierjarige zoon De bestond hengsten gereden duurst zeven paarden, ruin. collectie De Groot-Brittannië. en 2,5-jarige paard. naar waaronder was Maxle twee voor uit
Unstoppable Ook en Ti Nederland Amo naar
bodem. Bordeaux) Purple twee vond voor Unstoppable (v. op x in Naast nog Two de eigenaar blijven driejarige Hij zijn 26.000 euro Ti Nederlandse (Glamourdale euro Blue Amo op. paarden tweejarige 18.000 hengst verkocht. Take werd hengst bracht Hors Ook Rain) Nederland. De nieuwe
Gemiddeld euro 18.550
van bedroeg omzet een op paard. neerkomt totale wat 185.500 gemiddelde De 18.550 euro, per euro verkoopprijs
https://youtu.be/0phsTJRgEgA
collectie Bekijk hier verkoopprijzen de met
Horses.nl Bron:
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