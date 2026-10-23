Take Two met 37.000 euro veilingtopper Van Bockxgrave Young Talents Auction

Redactie Horses.nl
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Take Two met 37.000 euro veilingtopper Van Bockxgrave Young Talents Auction featured image
Take Two (Fonq X For Romance X Ferro) Foto: Van Bockxgrave Young Talents Auction
Door Redactie Horses.nl

Take Two is met 37.000 euro de veilingtopper geworden van de Van Bockxgrave Young Talents Auction 2026. De driejarige zoon van Fonq werd na een biedduel met een Spaanse klant gekocht door een Nederlandse koper.


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