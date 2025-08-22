Topveulens in Team Nijhof Foal Market: Nederlands Kampioen te koop

Team Nijhof heeft vorig jaar een online veulenmarkt geïnitieerd waarbij Team Nijhof fokkers direct in verbinding brengt met potentiële kopers. Deze kopers kopen rechtstreeks van de merriehouders, zonder commissie te betalen. En er zijn topveulens te vinden: onder andere Nederlands Kampioen Vinco H (v. Cero Blue) wordt aangeboden via de Team NIjhof Foal Market.

Alle veulens zijn gecontroleerd op correctheid en gezondheid. “Een laagdrempelige manier om kopers en fokkers bij elkaar te brengen, zonder extra kosten. Het bedrag waar je ze voor koopt dat betaal je”, vertelt Henk Nijhof.

“In deze dynamische tijd, waarbij veulens veel online verkocht worden, bieden wij potentiele kopers de mogelijkheid om via dit platform een veulen te kopen zonder hoge verkoopkosten. U koopt aan de bron, direct van de merriehouder. Er wordt aan de kopers geen commissie in rekening gebracht”, aldus Nijhof.

“In tegenstelling tot een online veiling gebeurt de verkoop niet per opbod. U als klant brengt een bod uit dat wij communiceren aan de fokker. Aan hem of haar de keuze om wel of niet te verkopen of een tegenbod uit te brengen. Een uitgebracht bod is 24 uur bindend wat de Online Veulen Market ook dynamisch maakt voor zowel koper als verkoper.”

Klik hier voor het platform

Op het platform zijn onder andere veulens te koop van de volgende hengsten

Nakomelingen van het grootste hengsten talent van Nederland Drummer 2000 Z TN. Van Cero Blue TN, kampioenenmaker en verrichtingstopper aller tijden. Onder andere Vinco H (Cero Blue TN x Casantos) is op het platform te koop.

Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet x Cero) Foto: Horses.nl/ Jacquelien van Tartwijk

Verder nakomelingen van Tattoo TN coming star van Nederland, prachtige veulens en grote belofte voor de Nederlandse springsport. Zoon van Olympische Ermitage Kalone Telstar JM TN springt net als z’n vader en heeft prachtige nakomelingen op het platform. De ultravoorzichtige Dorian Grey brengt scherpe veulens en springt zelf ook nog eens bijna 10 op 10 foutloos op spectaculaire wijze. Onassis TN, die uit een topstam komt en het waar gaat maken in de sport, valt met super galopperende sterk gebouwde veulens.

Tattoo H&DB TN met Fabienne Lichtenvoort-Cats. Foto: Paardenkrant / Jacky van Tartwijk

Verder nog zeer interessante veulens van de bewezen toppers Verdi TN, Highway TN, Hernandez TN, O’Bailey, Cassini Gold TN rn van de coming stars Newmarket, Lamaze TN alsmede van Never Lose, Stargos VDL al met al voor ieder wat wils voor reële prijzen.

Dressuurveulens

Voor de dressuur liefhebbers hebben we fantastische veulens van nummer één van de wereld Johnson TN, fokhengst Fontaine TN (steeds meer in de picture met z’n nakomelingen), Florida TN (bloedmooie bloederige nakomelingen en zelf sterk onderweg met Jenneke Sekreve) en Bocelli TN (de hengst die een fantastische exterieur combineert met drie ijzersterke gangen), geeft prachtige goed bewegende veulens. Nummer 3 van de Pavo Cup Ozzy TN laat ook zijn sterke vererving zien. En dan nog twee sterk bewegende veulens van Livius en Merlot VDL.

Klik hier voor de Team Nijhof Foal Market