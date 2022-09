The Youngsters Auction lanceert collectie driejarige springpaarden met toekomst

De zesde editie van The Youngsters Auction bestaat uit 23 veelbelovende springpaarden. Op dinsdag 11 oktober komt de streng geselecteerde groep driejarige talenten onder de veilinghamer van Louis De Cleene op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. “Dit is misschien wel onze compleetste collectie tot nu toe”, stelt medeorganisator Peter van der Waaij. “We hebben geselecteerd op moderne springpaarden met vermogen, goede modellen en extra kwaliteit aan de sprong. Daarnaast zijn de veilingpaarden vrijwel allemaal gefokt uit sterke moederlijnen vol sport.”

Sinds de oprichting in 2018 heeft de organisatie van The Youngsters Auction zich op zowel gereden sportpaarden als driejarige springpaarden gericht. Sinds 2021 is de veiling in twee delen opgesplitst; afgelopen mei vond de rijpaardenveiling plaats, nu op dinsdag 11 oktober de veiling van driejarige springpaarden. “Dat investeren in driejarige paarden loont, blijkt wel uit onze referenties”, stelt Peter van der Waaij. “Deze week springen er bijvoorbeeld drie paarden mee op het wereldkampioenschap in Lanaken die alle drie bij The Youngsters Auction zijn verkocht als driejarige.”

Live presentatie & veiling

Alle 23 veilingpaarden zijn een strenge veterinaire keuring ondergaan van Dierenkliniek Wolvega en zullen op de veilingdag zelf hun springtalenten live laten zien in de presentatie. “Dat is iets waar wij heel veel waarde aan hechten”, stelt medeorganisator Jasper van der Waaij. “We vinden het heel belangrijk dat onze klanten deze driejarige paarden nog allemaal een keer live kunnen zien springen. Het gevoel wat je krijgt bij een paard dat je live ziet is toch nog even anders dan wanneer je alleen een video ziet. Natuurlijk is de presentatie ook wereldwijd te volgen via de livestream van

ClipMyHorse.TV.”

Toekomstpaarden

De collectie voor dinsdag 11 oktober zit boordevol talent. Nakomelingen van bekende hengsten als Aganix du Seigneur, Baloubet du Rouet, Baltic VDL, Carrera VDL, Carthago, Chacoon Blue en Eldorado van de Zeshoek TN maken deel uit van de collectie. Ook zijn de meeste veilingpaarden nauwverwant aan meerdere internationale topspringpaarden. Een bijzonder exemplaar is bijvoorbeeld de Baloubet du Rouet-dochter Bellini Z – gefokt uit Atlete van ’t Heike, die onder Eric Lamaze deelnam aan de FEI Nations Cup Finale in Barcelona. Of Olympia, een vermogende dochter van Baltic VDL – vader van Leone Jei en Faltic HB.

De vermogende merrie Olympia is een dochter van Baltic VDL – de vader van de wereldtoppers Leone Jei (Martin Fuchs) en Faltic HB (Ben Maher). ©FotoTrailer

De driejarige merrie Believe Z is gefokt uit de zus van de welbekende Zerlin M, terwijl Cella Z en Julie allebei al tal van Grand Prix-paarden zijn verwant. Opvallend zijn ook de twee driejarige hengsten Tarzan (Carthago x Heartbreaker) en Chacoon’s Star Z (Chacoon Blue x Quick Star), die beide een indrukwekkende moederlijn hebben. Dan is er nog Dallas VDL-dochter Dynamite – gefokt uit de zus van Kent Farringtons Grand Prix-winnares Orafina. En ook Off Course – de halfbroer van de goedgekeurde hengst Joviaal ES, die onlangs onder Frank Schuttert de Grote Prijs van Samorin won. “Deze groep paarden is in de breedte heel sterk”, vertelt Biba McCaul namens The Youngsters Auction. “Het zijn stuk voor stuk paarden die interessant zijn om op te leiden en we zijn er zeker van dat uit deze collectie straks een aantal paarden internationaal door kan breken!”

De getalenteerde Off Course is een halfbroer van de goedgekeurde hengst Joviaal ES, die onlangs met Frank Schuttert de Grote Prijs van Samorin won. ©FotoTrailer

Programma The Youngsters Auction

Dinsdag 11 Oktober 2022

17.30u: Presentatie springen veilingpaarden

19.00u: VIP Dinner

20.00 u: Aanvang veiling

Locatie

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

Livestream: ClipMyHorse.TV

Klik hier voor de volledige collectie.

Klik hier voor de digitale catalogus.

Klik hier om te registreren als online bieder.

Klik hier voor VIP-tickets.