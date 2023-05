The Youngsters Auction: Veilingtopper Lerado naar Japan voor 225.000 euro

Het vijfjarig jubileum van The Youngsters Auction gaat de boeken in als bijzonder geslaagd. De sportpaardenveiling, georganiseerd door de Waaij Stud in Eemnes, verkocht onder grote belangstelling 19 springpaarden naar binnen-, en buitenland. Het meest begeerde kavel, een zevenjarige Grandorado TN ruin, werd voor 225.000 euro afgeslagen. De gemiddelde prijs werd berekend op 77.500 euro.

De veilingtopper van de avond, Lerado (cat.18, v. Grandorado TN x Sydney),zal zijn springcarrière voortzetten onder begeleiding van Jeroen Dubbeldam. De Olympiër kocht de ruin aan namens een van zijn Japanse studenten.

“Bij het uitproberen bemerkte Jeroen dat er een goede klik was tussen zijn student en Lerado. Het is een fijn paard voor deze ruiter, dus het is mooi dat het zo uitpakt en hij naar Stal De Sjiem vertrekt”, reageert Peter van der Waaij.

200.000 euro voor Nemerald

Het een na duurste kavel vertrekt naar de stallen van Axel Verlooy. De Belg telde 200.000 euro neer voor de vijfjarige Nemerald (cat. 4, v. Emerald x Nimmerdor) en heeft daarmee een mogelijke opvolger van zijn top verervende hengst in handen.

De zesjarige ruin Miami (cat. 11, v. Glenfiddich VDL x Emilion) vond passender wijs nieuwe eigenaren uit de USA voor 105.000 euro.

Top trio naar Mexico

Cat. no 19, Lelmerette (v. Verdi x Chellano Z), bracht als vierde kavel meer dan een ton op. De merrie kwam voor 105.000 onder de hamer en blijft in Nederland in training bij een jonge Britse amazone.

Ruim de helft van de geveilde paarden naar het buitenland, waarvan er maar liefst drie vanaf heden uitgebracht worden onder de Mexicaanse vlag. Spekkopers waren er tevens uit Canada, Egypte, Denemarken en Ierland.

Goede doel

De organisatie kijkt terug op een geslaagde veiling, waarvan een deel van de opbrengst ter beschikking gesteld wordt aan het goede doel. De veiling opende met de verkoop van een boottocht, die werd geveild ten behoeve van Pax Kinderhulp in Eemnes. 6.750 euro werd er opgehaald en zal gebruikt worden ter ondersteuning van vluchtelingenkinderen.

