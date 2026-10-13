Tien talentvolle jonge paarden in Van Bockxgrave Young Talents veiling

Yannick van Wijk, de man achter Van Bockxgrave Horses, heeft voor de derde keer een veilingcollectie samengesteld. Op de online Van Bockxgrave Horses Young Talents-veling, die loopt van 20 tot en met 22 oktober, worden tien talentvolle dressuurpaarden aangeboden. Het gaat daarbij om zeven 2,5-jarige hengsten en drie gereden paarden (twee hengsten en een ruin).

Van Bockxgrave Horses heeft zich in no time opgewerkt tot een naam die bekend is in de paardenwereld. Onder andere met hengsten als Tie Break, Fascination en Be My Guest, maar ook met andere opvallende hengsten op hengstenkeuringen.

Espoir (Extra Gold x Franziskus)

Veiling

Vorig jaar organiseerde Van Bockxgrave de eerste online veilingen in augustus (Young Stallions) en november (Future Stars). Op de eerste veiling was Sunday’s Flower (v. Las Vegas) de veilingtopper en bij zijn nieuwe eigenaren in Finland werd hij in het voorjaar van 2026 uitgeroepen tot kampioen van de Finse hengstenkeuring. Ook andere paarden maken hun nieuwe eigenaren blij, zoals bijvoorbeeld Timberland (v. Tie Break), die nu wordt getraind door Nico Nyssen.

Mooie collectie

Dit jaar heeft Van Wijk weer een mooie collectie samengesteld met zeven 2,5-jarige hengsten (die dit seizoen nog een gooi kunnen doen naar een dekbrevet) en drie gereden paarden. Het gaat daarbij om de beeldschone vierjarige ruin Maxle (Montgomery x French Kiss) en de driejarige hengsten Take Two (Fonq x For Romance I) en Ti Amo (Glamourdale x Bordeaux).

Bij de jonge hengsten gaat het onder andere om interessant gefokte zonen van Tie Break (2), Extra Gold, Blue Hors Purple Rain, McLaren, Osaka en St. Emilion.

Transparantie

Voor Van Wijk is transparantie het allerbelangrijkste bij de verkoop. Van Bockxgrave verkoopt op een transparante manier met een veiling en geeft ook volledige transparantie wat betreft de geschiedenis van de paarden. Het merendeel van de paarden in de veiling in zelfgefokt en opgefokt op het bedrijf in Hapert.

Van elk paard zijn op de veilingsites video’s, foto’s en uitgebreide informatie over de afstamming en achtergrond te vinden. Na het aanmaken van een account hebben potentiële kopers ook toegang tot röntgenfoto’s en veterinaire rapporten.

Het aanmaken van een account kan via deze link.

Bekijk hier de collectie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Yannick van Wijk

Tel: 06-83241306

E-mail: [email protected]