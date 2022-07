Top veulens in July Deals

Vanaf 25 juli om 12 uur kan er geboden worden op de July Deals collectie op www.horsedeals.auction. In de collectie vind je 18 topveulens terug die beschikken over de allerbeste genen. Daarnaast worden er ook 3 ingeplantte embryo’s aangeboden en meer dan 70 diepvries rietjes van spring-en dressuur hengsten.

Met HorseDeals Princess Superb heeft Carthago een dochter in deze collectie die afstamt van Mademoiselle de Muze. Mademoiselle is de halfzus van niemand minder dan Mylord Carthago en Bamako de Muze.

Emerald van’t Ruytershof

Emerald van’t Ruytershof levert maar liefst vier veulens af in deze collectie. HorseDeals Prince Tasteful is een zoon uit Charade de la Roque die op haar beurt een dochter is van niemand minder dan Walloon de Muze (1.60m). HorseDeals Princess Ravishing die u ook kan terugvinden in de collectie, is een volle zus van dit hengstveulen.

Het merrieveulen HorseDeals Princess Beautiful is een combinatie van Emerald x Andrea. Andrea is een dochter van Marome NW en sprong zelf op 1.60m niveau met Emanuele Gaudiano.

Emoji van het Hemelrijk combineert de genen van Emerald met die van Vagabundin (Alcatraz). Vagabundin gaf reeds verschillende 1.45m en 1.50m springpaarden.

Chacco-Blue

Ook Chacco-Blue is goed vertegenwoordigt met vier veulens in de collectie, deze legendarische hengst wordt hier o.a. gecombineerd met Kallgirl de la Pomme, Iliana van Klapscheut en Mademoiselle de Muze.

Rolls Royce ARW Z is een nakomeling van de 5 jarige veelbelovende hengst Rex van’t Roth uit Bella Opera VDL die eveneens de moeder is van Helsinki (1.50m level).

Er zijn ook twee schitterende veulens met het achtervoegsel v/d Braembeier vertegenwoordigd namelijk Corifeo v/d Braembeier Z (Cornet Obolensky x Quite Easy I) en Outstanding v/d Braembeier Z (Orak d’Hamwyck x Rubens du Ri d’Asse).

Daarnaast bieden we ook drie embryo’s aan die allemaal Chaco-Blue als vader hebben! Dit in combinatie met minstens even fantastische genen aan moederskant; zo koesteren we voor deze embryo’s hoge verwachtingen.

Er kunnen dus weer heel wat interessante deals gemaakt worden in deze July Deals collectie!

De July Deals sluiten af op maandag 1 augustus vanaf 20 uur op www.horsedeals.auction.