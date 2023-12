10e jubileumeditie Excellent Dressage Sales in de startblokken

Aankomend jaar dient alweer de 10e editie van de Excellent Dressage Sales zich aan. Na een aantal online edities wegens Corona is de organisatie nu voornemens om in 2024 een hybride veiling te lanceren. Dat wil zeggen dat er zowel Live als Online op de paarden geboden kan worden. De veiling viert aankomend jaar haar 10e verjaardag, dus er zal groots uitgepakt worden om deze mijlpaal met u en ons wereldwijde netwerk te vieren.

De collecties van de Excellent Dressage Sales hebben keer op keer bewezen top dressuurpaarden en ook goedgekeurde hengsten te leveren. In de laatste collectie paarden in 2023 is o.a. zilverenmedaillewinnaar op het WK Jonge dressuurpaarden, No Limit (Geniaal x Florestan I) verkocht. No Limit werd op het WK voorgesteld onder de Australische vlag met Simone Pearce.

De veilingtopper van 2023 was Lumen Express, die onder het zadel van de Duitse Emma Lienert recentelijk Duits Young Rider kampioen in Aken werd. Daarnaast kennen we natuurlijk ook allemaal Habana Libre (verkocht in 2015), die met Morgan Barbançon op koers ligt voor de olympische spelen in Parijs in 2024. En ook Foundation RR (verkocht in 2014), is met Kirsten Brouwer in het Nederlandse Olympisch Kader is opgenomen.

Ook dit jaar is onze ervaren selectiecommissie, bestaande uit Tim Coomans, Joop van Uytert, Nico Witte en Joep Schellekens, op zoek naar kwaliteitsvolle dressuurpaarden onder het zadel en schoolmasters. De paarden zullen live worden bekeken op één van de volgende selectiedagen:

16 januari te Oud-Beijerland (Stal Coomans)

18 januari te Gieten (Stal Brouwer)

19 januari te Heerewaarden (Hengstenstation van Uytert)

23 januari te Hooge Mierde (Academy Bartels)

Heeft u een geschikt paard op stal voor onze aankomende jubileumeditie? Aanmelden kan via:

excellentdressagesales.com

Mocht u vragen hebben omtrent de veiling of het aanmelden dan kan er contact worden opgenomen met Joep Schellekens via [email protected] of 06-26360196.