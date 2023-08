Dresden (Despacito x Morricone I) werd op de Ostfriesische Online Fohlen-Auktion met 12.000 euro het beste verkochte veulen. Het hengstveulen blijft voor dat geld in Duitsland.

Twee veulens gingen voor 8.250 euro van de hand, Valentin H (Vitalis x Stedinger) en Deichfee (Dream Royal x Londonderry).

Dablino (Diacontinus x Now or Never) werd met 6.750 euro het best verkochte springveulen.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl