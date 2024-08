15.000 euro voor Stakkato Gold-fokmerrie bij Youhorse.auction

De tweedaagse Youhorse.auction is sterk van start gegaan met de fokkerijveiling. De fokmerrie Naya (Stakkato Gold x Bamako de Muze) uit de lijn van Plot Blue mocht zich de veilingtopper noemen. Deze zesjarige merrie, drachtig van Jaguar van de Berghoeve, kwam voor 15.000 euro in handen van kopers uit de Verenigde Staten.

De vijfjarige merrie El Bonita (El Barone III x Untouchable), drachtig van Dominator 2000 Z, vertrekt voor 11.000 euro naar Noorwegen. Naar ditzelfde land verhuist An Unexpected Gamble (Untouchable x Clinton, drachtig van Bamako de Muze). De van Kasanova de la Pomme-drachtige merrie Baluga SW Z (Balou du Rouet x Heartbreaker) viel in Belgische handen.

Duurste veulen

Diarado-dochter Super Song werd met 10.000 euro het duurst verkochte veulen en gaat een toekomst in de Verenigde Staten tegemoet.

Fokkerij en sport

Mario Everse vertelt: “Dankzij het vertrouwen van de inzenders hebben we deze editie een supermooi aanbod kunnen samenstellen. Eigenlijk zou je het wel twee collecties kunnen noemen, een fokkerijcollectie én een sportcollectie. We zijn gisteren, maandag, voortvarend van start gegaan met fokmerries en veulens. Ik weet zeker dat de kopers een slimme investering hebben gedaan met deze interessante paarden. Vanavond gaan we door met ronde twee met jonge losspringtalenten en gereden paarden. En daar zit zeer veel toekomstmuziek in!”

Volledige collectie

Bron: Persbericht