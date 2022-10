15.500 euro voor Chacco-Blue-embryo

Nakomelingen van Chacco-Blue zijn uiterst gewild en in veilingen levert zijn nafok goed geld op. Zo ook op de Andreas Special Auction. Daar werd een embryo van Chacco-Blue de veilingtopper. Voor 15.500 euro werd dit embryo uit 1,60-merrie Andrea (v. Marowe NW) verkocht.

In deze veiling kwamen drie embryo’s van de in Nederland gefokte 1,60 m-merrie Andrea (v. Marowe NW), waar onder andere Gert-Jan Bruggink succesvol mee was, onder de hamer. Haar embryo met als vader Balou du Reventon werd afgeslagen voor 15.000 euro. Voor een embryo uit Andrea met als vader Emerald werd 14.000 euro betaald.

Bron: Horses.nl