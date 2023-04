160.000 euro voor Oldenburger zadelkampioen Solo Dancer

Op de 99e Oldenburg Elite Auction werden maar liefst zes paarden voor 100.000 euro of meer afgeslagen met twee uitschieters van 160.000 euro. Kampioen van de Oldenburger zadelkeuring Solo Dancer (So Unique x Dante Weltino) van fokker ZG Werth uit Moers en familie Klausing vertrekt voor 160.000 euro naar een Duitse gerenommeerde dressuurstal.

Fortnite van For Romance I uit Donna Salina van Don Schufro leverde eveneens 160.000 euro op en vertrekt voor dit geld naar Amerika. De in 2020 geboren en goedgekeurde Sergio (Sezuan x Ampere) leverde het derde geld op. De goedgekeurde hengst werd voor 120.000 euro afgeslagen en komt in handen van een Duitse U25-ruiter.

Twee keer 105.000 euro

Het duurste springpaard werd geleverd door Cornet Onolensky. Het opvallende springpaard werd afgeslagen voor 105.000 euro. De in 2018 geboren Cornetto (v. Cornet Obolensky) vertrekt voor dit geld naar een grote springstal in Hamburg. De Vitalis-zoon Valentino vertrekt voor 105.000 euro naar een Zweedse Olympische ruiter. De totale omzet kwam uit op 1.650.500 euro met een gemiddelde verkoopprijs van 49.000 euro.

Bron: Oldenburg