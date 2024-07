17.450 euro opgehaald op EK Kronenberg om paardensport toegankelijker te maken

In een veiling op het jeugd EK in Kronenberg bij De Peelbergen is een bedrag van 17.450 euro opgehaald. Dat bedrag gaat naar de bevordering van de paardensport voor kinderen.

De veiling was onderdeel van een business avond waar Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg het goede doel was. Na een warming up van oud Olympiaganger judoka Henk Grol startte de veiling.

“Wij zijn samen met Limburg Paardensport aan het kijken hoe wij de paardensport toegankelijker kunnen maken voor onze kinderen”, laat het Jeugdfonds weten. “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen een heel jaar lang lessen kunnen volgen? Dit is nu namelijk vaak niet mogelijk omdat onze bijdrage per kind niet toereikend is hiervoor. Met de bijdrage van de business avond zijn wij weer een stapje dichterbij om samen de paardensport toegankelijker te maken voor kinderen uit gezinnen met een (te) kleine beurs. Dank aan de organisatie en aan de gulle gevers.”

Bron: Persbericht