17.500 euro voor For Pleasure-dochter en twee embryo’s

In de veiling van Paardenveilingonline.com werd er 17.500 euro betaald voor de achtjarige For Pleasure-dochter For Life Hero. Voor een geïmplanteerd embryo van Tangelo van de Zuuthoeve uit de volle zus van Cornet Obolensky en een geïmplanteerd embryo van Chacco Blue uit Iluna de Muze, een nichtje van For Life Hero, werd eveneens 17.500 euro betaald.