17.500 euro voor Painted Black-dochter in Global Dressage Auction

De Painted Black-dochter New Daula is op de Global Dressage Auction voor fokmerries en embryo's met 17.500 euro het duurst verkocht. De merrie uit een moeder van Charmeur is dragend van Toto Jr. en is verkocht naar Duitsland. Voor een bevroren embryo van Dante Weltino uit de volle zus van Vamos Amigos werd door Amerikanen 14.000 euro betaald.