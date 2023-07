185.000 euro voor Azure SDH Z op Veulenveiling Prinsjesdag

De vijfjarige Azure SDH Z was zaterdagavond de veilingtopper in de veiling van Veulenveiling Prinsjesdag en Hendrik-Jan Schuttert Sporthorses. ‘Toevallig’, precies een week nadat hun legendarische HH Azur met pensioen is gegaan, komt de vijfjarige Apardi-dochter nu in eigendom van Double H Farm. Het duurste veulen werd Torre W - een zoon van Balou du Reventon. Deze werd voor 28.000 euro verkocht en gaat naar de stal van Peter Charles.

Zeven veulens en vier getalenteerde springpaarden kwamen op de zomerse zaterdagavond van CSI Ommen onder de veilinghamer van Koen Olaerts. Met de topprijs van 185.000 euro voor Azure SDH Z werd deze vijfjarige merrie de veilingtopper van de springpaarden, terwijl het hoogste bod voor een veulen uitkwam bij Torre W. Dit hengstveulen van Balou du Reventon uit de zus van Emerald en Nixon van ‘t Meulenhof werd afgeslagen op 28.000 euro. Bij de stal van Peter Charles krijgt Torre W een prachtige kans en gaat hij zijn vader Balou du Reventon vergezellen.

Tevreden

“Een prachtig mooie avond met veel sfeer en goede prijzen. We zijn zeer verheugd dat de springpaarden naar verschillende goede stallen gaan en in het bijzonder dat Azure naar zo’n top stal als Double H Farm gaat”, vertelt Hendrik-Jan Schuttert. Ook het comite van Veulenveiling Prinsjesdag mag tevreden terugkijken op het resultaat. “Een heel mooi voorproefje van de veulenveiling in september”, zegt voorzitter Arjan van der Waaij. “We hebben wederom zeer prettig samengewerkt met familie Schuttert en het team van CSI Ommen en zijn zeer content met het behaalde veilingresultaat.”

De gemiddelde prijs van de zeven springveulens kwam uit op 17.850 euro en naast de topprijs voor Torre W werden nog twee veulens boven de 20.000 euro afgeslagen. Voor het merrieveulen Balouca van ‘t Reevediep Z uit de stam van Van ‘t Roosakker werd 22.000 euro betaald. Voor het opvallende Emerald-veulen Ace of Spades 3 Leien, die teruggaat op Walnut de Muze, viel de hamerslag op maar liefst 24.000 euro.

Springpaarden

Bij de springpaarden was niet alleen Azure SDH Z populair. Ook de vijfjarige Harley VDL-dochter Nikita van de Driehoekhoeve – een eigen fokproduct van familie Schuttert – kende veel interesse en werd afgeslagen op 75.000 euro. Het talent van No Surrender (Jardonnay VDL x Classe VDL) viel ook in de smaak en deze vijfjarige ruin werd afgeslagen op 65.000 euro. Daarmee kwam het gemiddelde van de rijpaarden uit op 94.000 euro.

Voor kinderboerderij Ommen werd ook een mooi bedrag opgehaald. Het veilingstuk was een dracht van een van de zeugen van Handelshuis Schuttert en deze werd voor 4.400 euro afgeslagen.

Alle resultaten

Bron: Persbericht