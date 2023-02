200.000 euro voor Secret-zoon Pride op KWPN Select Sale

Voor de toppers van de KWPN Select Sale was vanavond zoveel interesse dat de website er meerdere keren uit de lucht was. Voor zowel Power Dutch (Glock's Toto jr x Double Dutch) als Pride (Secret x Apache) werd de veiling meerdere keren verlengd. Power Dutch stond geruime tijd bovenaan met biedingen, maar waar voor hem met 'kleine' stapjes werd verhoogd, verhoogden de bieders op Pride de bedragen met grote stappen tegelijk. Het winnende bod voor Pride kwam uiteindelijk van een Duitse bieder en bedroeg 200.000 euro. Power Dutch verwisselde even later voor 150.000 euro van eigenaar en bleef in eigen land.

Pride was één van de opvallendste hengsten uit de collectie. De zoon van Secret werd gefokt uit de volle zus van Jovian en wist, net zoals in de eerste bezichtiging, te imponeren vorige week in Den Bosch waar hij ook werd geprimeerd. Power Dutch is een zoon van Glock’s Toto Jr uit de halfzus van het succesvolle WK-paard Hexagon’s Ich Weiss.

Duurste springpaard

Charger Blue SW (Chacoon Blue x Heartbreaker) was met 95.000 euro de duurste springhengst van deze KWPN Select Sale. De schimmelhengst werd gevolgd door Popino Larus (Gaspahr x Voltaire I), die voor een bedrag van 85.000 euro van eigenaar verwisselde. Beide hengsten werden gekocht door een bieder uit Nederland.

Pride

Power Dutch

Charger Blue SW

Popino Larus

Dressuurhengsten

Pride (Secret x Apache): 200.000 euro

Power Dutch (Glock’s Toto jr x Double Dutch): 150.000 euro

Palermo E (Kjento x Bordeaux): 48.000 euro

Peter Pan (King Karim x Florencio I): 30.000 euro

Pontiac VDT (Total US x Ferro): 48.000 euro

Puronn L (Blue Hors Farrel x Rubin Royal): 30.000 euro

Prins JJ (Glamourdale x Sorento): 26.000 euro

Patton (Totilas x Blue Hors Zack): 34.000 euro

Pe’le D (Vivaldi x Donnerhall): 18.000 euro

Precious Diamond van de Paulinehoeve (For Romance I x Negro): 19.000 euro

Percy Jackson (Blue Hors Fifty Cent x Johnson): 24.000 euro

Penoza (Painted Black x Etoile): 16.000 euro

Porsche Panamera (Kilian x Uphill): 17.000 euro

Springhengsten

U-Rock vd Heffinck (Chacco Blue x Jos van d’Abdijhoeve): 60.000 euro

Popino Larus (Gaspahr x Voltaire I): 85.000 euro

Portofino Ferrari ADC (Emerald van ’t Ruytershof x Verdi): 44.000 euro

Pique (Parenka de Kalvarie x Vigo d’Arsouilles): 55.000 euro

Charger Blue SW (Chacoon Blue x Heartbreaker): 95.000 euro

Picasso SRK (All Star x Quidam de Revel): 28.000 euro

Diamant PC Z (Dominator Z x Hermantico): 48.000 euro

Papaver MJ (Opium JW van de Moerhoeve x Padinus): 15.000 euro

T-Rex V&V Z (Tobago Z x Montender): 19.000 euro

Peak VM(Cohinoor VDL x Unaniem): 11.000 euro

Painter de Span (Tobago Z x Odermus R): 15.000 euro

Pure Speed JS (Uricas vd Kattenvennen x Embassy II): 24.000 euro

Playboy TN (ELdorado van de Zeshoek x Fuego du Prelet): 16.000 euro

Power Man (Jukebox x Rascin): 26.000 euro

Peaky Blinder ANM (Chacoon Blue x Numero Uno): 28.000 euro

Pitch HL (Justice HL x Vingino): 20.000 euro

Bron: Horses.nl